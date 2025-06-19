İran ve İsrail'in füze kapasiteleri: Hangisi nereye kadar ulaşabiliyor?

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Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran ve İsrail arasındaki potansiyel füze savaşının boyutları merak konusu oldu. İran ve İsrail'in karşılıklı olarak geliştirdiği balistik füze sistemleri, sadece bölgesel dengeleri değil, küresel dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Peki, iki ülkenin füzeleri ne kadar menzile ulaşabiliyor?

İran, bölgenin en geniş füze envanterine sahip ülkelerinden biridir. Ülkenin hem kısa hem de uzun menzilli füzelerle İsrail'i vurma kapasitesi bulunmaktadır. İran'ın balistik kapasitesi özellikle orta menzilli Secil (Siccil) ve Şahap-3 füzeleriyle dikkat çekmekte.

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ŞAHAP-3 FÜZESİ

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (DIA) 2022 yılında yayınladığı 'İran Askeri Gücü' raporuna göre, İran'ın geliştirdiği Şahap-3 füzesi yaklaşık 1.300 kilometrelik menziliyle İsrail'i rahatlıkla vurabilecek kapasiteye sahip.

İran'ın envanterindeki İmad füzesi, Şahap-3 füzesinin geliştirilmiş versiyonudur ve 1.700 kilometre menzile ulaşabilecek kapasiteye sahiptir. Hassas güdümlü balistik füze sınıfında yer alan İmad füzesi, yüksek isabet oranı bulunuyor.

İran'ın bir diğer orta menzilli füzesi olan Secil, yaklaşık 2.500 kilometre menzildeki hedefleri vurabilmektedir. Katı yakıtlı olan Secil füzesi, daha hızlı hazırlık süresine sahip olmasıyla dikkat çekmekte ve üç farklı versiyonu bulunmaktadır. Secil-1, 2.400 kilometre menzile ulaşabilirken; Secil-2 özellikle nükleer başlık taşıma kapasitesi ve yüksek hızıyla öne çıkmaktadır. Secil-3 füzesi ise Mach 12 hızıyla (saatte yaklaşık 15.000 kilometre) hava savunma sistemlerini aşabilme yeteneğine sahip.

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SECİL FÜZESİ

Füzenin ismi, Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe ordusunun Ebabil kuşlarının gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine atıfta bulunarak "Pişmiş çamur" anlamına geliyor.

İran'ın envanterinde bulunan ve en dikkat çeken füze ise Hürremşehr. Bu uzun menzilli füze, 1.800 kilogram taşıyabilen savaş başlığına nükleer başlık eklenebiliyor. Ocak 2017’de test edilen füze, yaklaşık 2.000 km menzili bulunuyor.

HÜRREMŞEHR FÜZESİ

Füze Savunma İttifakı'nın (MDAA) "İsrail'in Hava Savunma Sistemleri" raporuna göre, Jericho-2, yaklaşık 1.500 kilometre menzile sahip ve bölgedeki pek çok hedefi vurabiliyor. Bu füze ayrıca, 1 ton ağırlığında nükleer başlık taşıyabiliyor. Soğuk Savaş döneminde geliştirilen Jericho-2, ABD-İsrail ortaklığında yapıldı.

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İsrail ordusunun envanterinde bulunan Jericho-3, 2020 yılından itibaren Jericho-2'nin yerini almaya başladı. Jericho-3, İsrail’in nükleer caydırıcılık kapasitesinin belkemiğini oluşturuyor.

JERICHO-2 FÜZESİ

Yaklaşık 4.000 km menzile sahip Jericho-3, nükleer başlık taşıyabilmesinin yanı sıra kıtalararası balistik füze (ICBM) sınıfında yer alıyor.

İRAN VE İSRAİL'İN KARŞILIKLI SALDIRILARINDA SON DURUM

İran, İsrail'in düzenlediği saldırılara füze kapasitesini kullanarak karşılık verdi. İsrail, nükleer tesislere saldırmanın yanı sıra başkent Tahran'ı, Kirmanşah'ı, Tebriz'i, Loristan'ı, Hemedan'ı ve İsfahan'ı hedef aldı. İsrail ordusu, canlı yayın sürerken Tahran'daki İran devlet televizyonuna hava saldırısı düzenledi.

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İran, envanterindeki füzeleri kullanarak İsrail'in saldırılarına karşılık verdi ve İsrail'in Demir Kubbe savunma sistemini aşarak başta başkent Tel Aviv olmak üzere Hayfa ve Beerşeva kentinde tahribata yol açtı.

SOROKA HASTANESİ

İran basını, Beerşeva'daki Soroka Hastanesi ile borsa binasına isabet kaydedilmesinin ardından, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarının on dördüncü dalgasında asıl hedeflerin hastane yakınındaki İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komuta ve istihbarat (IDF C4i) karargahı ile Gav-Yam Teknoloji Parkı'ndaki bir ordu istihbarat kampı olduğunu bildirdi.

İran'ın, İsrail'e saldırılarda kullandığı füzelerin menzil ve hızları şöyle sıralandı:

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"2000 - 2 bin 500 kilometre menzile ve saatte 14 Mach'a kadar hıza sahip 'Secil', 2000 kilometre menzile ve saatte 8 Mach hıza sahip 'Hayber' (Hurremşehr4), 2000 kilometre menzile ve saatte 2-7 Mach hıza sahip 'İmad', 2000 kilometre menzile ve saatte 7 Mach hıza sahip 'Şehab', 1950 kilometre menzile ve saatte 9 Mach hıza sahip 'Kadir', 1650 kilometre menzile ve saatte 600-900 kilometre hıza sahip 'Pave', 1400 kilometre menzile ve saatte 5 Mach hıza sahip 'Fettah 2', 1450 kilometre menzile ve saatte 5000 kilometre hıza sahip 'Hayberşıken', 1440 kilometre menzile ve saatte 5 Mach hıza sahip Hacı Kasım."