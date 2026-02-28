×
İran ve İsrail'den Hamaney iddiaları! Öldü mü, ölmedi mi?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası birçok nokta füze saldırılarıyla vuruldu. İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada İran'ın dini lideri Hamaney'in öldüğünü iddia ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Hamaney ve tüm İranlı yetkililerin hayatta olduğunu açıkladı.

ABD ve İsrail, sabah saatlerinde İran’a eş zamanlı hava saldırısı başlattı. Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok bölgesi füzelerle vuruldu. İlk saldırılar sonrası İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğü haberleri de peşpeşe gelmeye başladı. Konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İsrail Başbakanı Netanyahu'dan açıklamalar geldi.

NETANYAHU: HAMANEY HAYATTA OLMAYABİLİR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti. İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var." iddiasında bulundu. İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek." diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.

“AMERİKA PSİKOLOJİK SAVAŞA BAŞVURUYOR”

Netanyahu’nun “Hamaney ölmüş olabilir” açıklamasının hemen ardından İran Dışişleri’nden de bir açıklama geldi.

İranlı yetkililer tarafından yapılan farklı açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: 

“Devrimin lideri ve cumhurbaşkanı durumu yönetiyor. İran’daki yönetim sistemi tamamen yolunda. Amerikan siyonist düşman ağır darbeler alırken, psikolojik savaşa başvuruyor. Bu psikolojik savaşa karşı dikkatli olmalıyız.”

ARAKÇİ: HAMANEY HAYATTA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin ABD merkezli NBC News’e değerlendirmelerde bulundu. Erakçi, İran’daki üst düzey yöneticilerin büyük bölümünün görev başında olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve neredeyse tüm yetkililer hala hayatta. Bir ya da iki komutanı kaybetmiş olabiliriz ancak bu büyük bir sorun değil" ifadelerini kullandı.

