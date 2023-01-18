İran ve İngiltere arasında tansiyon yükseldi! Eleştirilerin hedefindeki isim: Prens Harry

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Daha önce İran Savunma Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan ve casusluk suçlamasıyla 2019’da gözaltına alınan Alireza Akbari’nin idam edilmesi İngiltere-İran arasında tansiyonu yükseltti.

İNGİLTERE: SESSİZ KALMAYACAĞIZ

İran, Akbari’nin İngiltere istihbarat teşkilatı için faaliyetlerde bulunduğunu belirterek 178 üst düzey İranlı görevli hakkında bilgi sağladığını ve İran'ın en ünlü nükleer fizikçisi Mohsen Fakhrizadeh'in suikastında rol oynadığını öne sürüyor.

İngiltere ise İngiliz vatandaşı Akbari’nin idamına tepkili. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptıkları peş peşe açıklamalarla idama sesiz kalmayacaklarını duyurdu.



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İran, İngiltere'den peş peşe gelen kınama mesajlarına çok çarpıcı bir cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamaya göndermede bulunarak, “İngiltere'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine karışması, İran istihbaratı ve yargısından kesin bir yanıt aldı. Kraliyet ailesinin bir üyesinin 25 masum insanın katledilmesini satranç taşlarının kaldırılması olarak görüp bu konuda hiçbir pişmanlık duymadığı İngiliz rejimi ve bu savaş suçunu görmezden gelenler, başkalarına insan hakları vaazı verecek durumda değiller” mesajını paylaştı.

PRENS HARRY'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ: 'APTAL ÇOCUK', 'SORUMLULUĞU ÜSTLENMELİ'

İran'ın mesajı İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. Bugün İngiliz basınında çıkan haberlerde Prens Harry'yi eleştiren analizler dikkat çekti.

The Sun gazetesine konuşan eski Amiral Lord West, "Harry aptal bir çocuk ama söyledikleri İran'ın yaptıklarıyla hiçbir şekilde eşdeğer değil" dedi.

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Afganistan'da görev yapan eski komutan Richard Kemp ise daha sert konuştu ve "Harry, İran rejimine malzeme vermenin sorumluluğunu üstlenmeli." dedi.



Eski Kraliyet Donanması komutanı Tuğamiral Chris Parry, prensin kendisini Tahran rejimi için bir araç haline getirdiğini öne sürerek şunları söyledi;

"İran, Prens Harry'yi propaganda amaçlı kullanıyor. Prens'in acemice sözlerine rağmen, savaşta öldürülenlerle, göstermelik bir yargılama ile işlenen siyasi cinayetin eşdeğer olduğunu iddia etmek ikiyüzlülüktür."

PRENS HARRY: 25 AFGAN'I ÖLDÜRDÜM, UTANÇ DUYMUYORUM

Son günlerde yaptığı açıklamalarla Kraliyet ailesini zor durumda bırakan Sussex Dükü Prens Harry, dünya çapında yankı uyandıran kitabı 'Spare'de, Afganistan'da görev yaptığı süre boyunca 25 Afgan'ı öldürdüğünü ve bundan utanç duymadığını yazmıştı.



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Prens Harry öldürdüğü Afgan vatandaşları içinifadelerini kullansa da söz konusu açıklama hem İngiltere hem de dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

HEM İngiltere'DEN HEM AFGANİSTAN'DAN TEPKİ YAĞDI

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu savaştan mağlup ayrıldınız. Öldürdüğünüz kişiler satranç taşları değildi. Onlar insandı." açıklamasında bulunurken, Afgan aileler aralarında Prens Harry'nin de bulunduğu sorumluların soruşturulmasını istedi.

Prens Harry'nin Taliban savaşçılarından adeta "satrançtaki taşlar" gibi bahsettiğini söyleyen İngiliz emekli subaylar prensi sorumsuz açıklaması nedeni ile kınamıştı ve Prens Harry'nin düşmana propaganda malzemesi verdiğini öne sürmüşlerdi.

Prens Harry gelen eleştiri yağmuru sonrası sözlerinin, bağlamı dışında alıntılanıp, ailesini tehlikeyi sokacak şekilde çarpıtıldığını öne sürdü.

SALDIRI HELİKOPTERİ PİLOTU OLARAK GÖREV YAPTI

PRENS HARRY 2007-2008 döneminde ileri hava kontrolörü, 2012-2013 döneminde de Apache saldırı helikopteri pilotu olarak Afganistan'da görev yaptı.



Eşi Meghan Markle ile 2020 yılının Ocak ayında Kraliyet'teki görevlerini bırakan Prens Harry artık ABD'de yaşıyor...