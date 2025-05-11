İran ve ABD Umman'da nükleer görüşmelerin dördüncü turunu tamamladı

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Uluslararası basın, tarafların İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusunda ortak bir payda bulmaya çalıştığını bildirdi. ABD heyeti, İran'ın nükleer tesislerinin sökülmesi gerektiğini savunurken, Tahran yönetimi uranyum zenginleştirme hakkının "müzakere edilemez" olduğunu vurguladı.

Umman müzakereleri, 2018'de ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

ABD'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

ABD Özel Temsilcisi Witkoff, görüşmeden önce ABD basınına yaptığı açıklamada İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulması gerektiğini belirterek, "Bu bizim kırmızı çizgimiz" ifadesini kullandı.

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Buna karşın İranlı yetkililer, nükleer programlarının barışçıl olduğunun altını çizdi. Tahran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin uluslararası denetime açık olduğuna da ifade etti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

İSRAİL BASINININ 'GÜVEN SORUNU' İDDİASI

Times of Israel'in haberine göre, görüşmelere yakın kaynaklar, taraflar arasında önemli bir güven sorunu olduğunu kaydetti. İran heyetinden bir yetkili, "ABD'nin kamuoyundaki açıklamaları ile masadaki pozisyonları arasında fark var" diyerek bu duruma dikkat çekti.

Öte yandan, İran şu anda uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştiriyor. Bu oran, 2015 anlaşmasında belirlenen yüzde 3.67'lik sınırın üzerinde bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşmelere karşı çıkarak İran'ın nükleer tesislerinin sökülmesi ve balistik füze programının durdurulması çağrısı yaptı. Avrupa ülkeleri ise İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin BM yaptırımlarının yeniden uygulanması seçeneğini dile getirdi.

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GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin 4'üncü turunun sona erdiği açıklandı.

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İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İran-ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin dördüncü turu birkaç dakika önce sona erdi; zor ama birbirimizin pozisyonlarını daha iyi anlamak ve tartışmalı konuları çözmek için makul ve gerçekçi yollar bulmak için faydalı görüşmelerdi. Görüşmelerin bir sonraki turunun yeri ve zamanı Umman koordinatörü tarafından duyurulacaktır" denildi.