İran ve ABD arasında tansiyon bir anda yükseldi: İkinci uçak gemisi sahnede! Devrim Muhafızları'ndan karşı hamle

ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Arap Denizi'nde konuşlandığı uydu görüntüleriyle doğrulandı. Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" tatbikatına başladığını kaydetti.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtildi.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ HÜRMÜZ'E ULAŞTI

ABD’li yetkililer, Abraham Lincoln’e destek vermek üzere ikinci bir uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un da bölgeye konuşlandırıldığını açıkladı. Washington’un bu adımı, Tahran yönetimiyle nükleer gerilimin sürdüğü bir süreçte askeri varlığını güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Avrupa Uzay Ajansı'na ait Kopernik Sentinel-1 uydusundan elde edilen görüntü

BBC Verify, uydu görüntülerine göre ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Arap Denizi’nde seyir halinde olduğunu doğruladı. Açık kaynaklı görüntülerin incelenmesiyle geminin Umman kıyılarının yaklaşık 240 kilometre açığında tespit edildiği bildirildi.

USS Abraham Lincoln

İRAN'DAN TATBİKAT ADIMI

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından başlatılan "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" adlı tatbikat, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştiriliyor.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi, Tahran tarafından güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

ORTA DOĞU'DA ABD ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

Washington yönetiminin İran devleti üzerindeki nükleer program baskısını sürdürdüğü bir dönemde, son haftalarda Orta Doğu’daki ABD askeri yığınağı hızla arttı. Daha önce USS Abraham Lincoln’ün 26 Ocak’ta Körfez bölgesine ulaştığı kaydedilmiş ancak gemi kamuya açık uydu görüntülerinde net biçimde tespit edilememişti.

Avrupa’ya ait Sentinel-2 uydularından elde edilen ve kamuya açık olarak paylaşılan görüntüler, nükleer enerjiyle çalışan USS Gerald R. Ford’un Arap Denizi’nde bulunduğunu ortaya koydu.