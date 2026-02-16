×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran ve ABD arasında tansiyon bir anda yükseldi: İkinci uçak gemisi sahnede! Devrim Muhafızları'ndan karşı hamle

Güncelleme Tarihi:

#İran-ABD Gerilimi#Hürmüz Boğazı Tatbikatı#Abraham Lincoln
İran ve ABD arasında tansiyon bir anda yükseldi: İkinci uçak gemisi sahnede Devrim Muhafızlarından karşı hamle
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 14:39

ABD’ye ait uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Arap Denizi’ne konuşlandırıldığı bildirildi. Washington’un İran hükümetine nükleer programı nedeniyle baskıyı artırdığı dönemde bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını belirtti.

Haberin Devamı

ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Arap Denizi'nde konuşlandığı uydu görüntüleriyle doğrulandı. Tahran yönetimi ise Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" tatbikatına başladığını kaydetti.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtildi.

İran ve ABD arasında tansiyon bir anda yükseldi: İkinci uçak gemisi sahnede Devrim Muhafızlarından karşı hamle

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ HÜRMÜZ'E ULAŞTI

ABD’li yetkililer, Abraham Lincoln’e destek vermek üzere ikinci bir uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un da bölgeye konuşlandırıldığını açıkladı. Washington’un bu adımı, Tahran yönetimiyle nükleer gerilimin sürdüğü bir süreçte askeri varlığını güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriliyor.

İran ve ABD arasında tansiyon bir anda yükseldi: İkinci uçak gemisi sahnede Devrim Muhafızlarından karşı hamle

Haberin Devamı

Avrupa Uzay Ajansı'na ait Kopernik Sentinel-1 uydusundan elde edilen görüntü

Gözden Kaçmasınİsrailde Trump depremi: Utanç verici çıkışı krizi tetiklediİsrail'de Trump depremi: 'Utanç verici' çıkışı krizi tetiklediHaberi görüntüle

BBC Verify, uydu görüntülerine göre ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Arap Denizi’nde seyir halinde olduğunu doğruladı. Açık kaynaklı görüntülerin incelenmesiyle geminin Umman kıyılarının yaklaşık 240 kilometre açığında tespit edildiği bildirildi.

İran ve ABD arasında tansiyon bir anda yükseldi: İkinci uçak gemisi sahnede Devrim Muhafızlarından karşı hamle

USS Abraham Lincoln

İRAN'DAN TATBİKAT ADIMI

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından başlatılan "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" adlı tatbikat, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştiriliyor.

Gözden KaçmasınAvrupanın savaş uçağı krizinde tek alternatif Türkiyenin KAANı: İspanyanın gözü Ankarada iddiasıAvrupa'nın savaş uçağı krizinde tek alternatif Türkiye'nin KAAN'ı: İspanya'nın gözü Ankara'da iddiasıHaberi görüntüle

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi, Tahran tarafından güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

İran ve ABD arasında tansiyon bir anda yükseldi: İkinci uçak gemisi sahnede Devrim Muhafızlarından karşı hamle

Haberin Devamı

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

İran ve ABD arasında tansiyon bir anda yükseldi: İkinci uçak gemisi sahnede Devrim Muhafızlarından karşı hamle

ORTA DOĞU'DA ABD ASKERİ HAREKETLİLİĞİ

Washington yönetiminin İran devleti üzerindeki nükleer program baskısını sürdürdüğü bir dönemde, son haftalarda Orta Doğu’daki ABD askeri yığınağı hızla arttı. Daha önce USS Abraham Lincoln’ün 26 Ocak’ta Körfez bölgesine ulaştığı kaydedilmiş ancak gemi kamuya açık uydu görüntülerinde net biçimde tespit edilememişti.

Haberin Devamı

Avrupa’ya ait Sentinel-2 uydularından elde edilen ve kamuya açık olarak paylaşılan görüntüler, nükleer enerjiyle çalışan USS Gerald R. Ford’un Arap Denizi’nde bulunduğunu ortaya koydu.

Gözden KaçmasınTürkiyenin Afrika hamlesi Yunanistan ve İsrailde yankılandı: Tarihi bir anTürkiye'nin Afrika hamlesi Yunanistan ve İsrail'de yankılandı: Tarihi bir anHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İran-ABD Gerilimi#Hürmüz Boğazı Tatbikatı#Abraham Lincoln

BAKMADAN GEÇME!