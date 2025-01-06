İran, Trump’ın gelmesini bekliyor

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Ortadoğu’da değişen dengelerle güç kaybı yaşayan, içeride de ekonomik krizle mücadele eden İran için ikinci Trump dönemi zorlu geçebilir.

DAHA SERT GEÇECEK

Yaşadığı zorluklara rağmen İsrail’e yönelik tehdit olmayı sürdüren İran’ı baskı altın almak için Trump yönetiminin Tahran’a uygulanan yaptırımları arttırması bekleniyor. Hatta Trump yönetimindeki bazı isimlerin İran’ın olası nükleer silah yapımını engellemek amacıyla bu ülkenin nükleer tesislerine hava saldırıları düzenlemeyi bile göz önünde bulundurduğu belirtiliyor. İran’ın böyle bir baskıyı kaldırıp kaldıramayacağı ise şüpheli.

KRİZLERİN ORTASINDA

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Son dönemde Hizbullah’ın ağır yara alması ve Suriye’de Esad rejiminin devrilmesiyle “Direniş Ekseni” olarak adlandırılan milis güçlerinin zayıflaması İran’ın bölgedeki etkinliğini önemli ölçüde azalttı. Ayrıca İran ekonomisi halihazırda yaptırımların etkisi altında zorluk yaşıyor. Petrol ve doğalgaz zengini ülkede üretim kapasitesi geliştirilemediği için geniş çaplı bir enerji krizi yaşanıyor. Öte yandan İsrail’in Tahran yönetiminin ülkedeki olumsuz atmosferi dağıtmak amacıyla İsrail’e yönelik bir saldırı düzenleyebileceğini değerlendirdiği bildirildi.

HALK TEPKİSİ MASAYA ÇEKER

Geçen temmuz ayında seçilen Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal reform, ekonomik canlanma ve Batı ile açık ilişkiler vaatleriyle gelse de geride kalan sürede bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Esnaf, emekliler ve petrol işçileri gibi gruplar ülkedeki enflasyon ve ekonomik darboğazı protesto etse de gösteriler şu ana kadar sınırlı. Ancak uzmanlar ekonomik sorunlara çözüm bulunmadıkça Tahran’ın bölgedeki ideolojik adımlarına yönelik tepkinin arttığına dikkat çekerek, rejimin olası bir ayaklanmaya karşı savunmasız olduğunu değerlendiriyor. İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika programı direktörü Sanam Vakil, Tahran yönetiminin kendi politikalarının getirdiği en büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Vakil’e göre mevcut durum İran’ı Batı’yla müzakere masasına oturmaya itebilir.

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‘SURİYE’NİNİÇİŞLERİNE KARIŞMAYIN’

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye Irak’taki İran destekli grupların etkisinin sınırlandırılması, Irak’ta devlet dışı aktörlerin elindeki silahların yayılmasının engellenmesi ve Irak’ın Suriye’de yeni yönetimin kurulmasını desteklemesi ve Suriye’deki yeni yönetimin içişlerine karışılmamasını ilettiği iddia edildi. Trump’ın Sudani’ye özel bir temsilci aracılığıyla mesaj ilettiği öne sürüldü.