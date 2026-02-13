İran televizyonundan açık tehdit: 'Ölüm listesi' yayınlandı

Haberin Devamı

İran'de Devrim Muhafızları'na bağlı Ofogh isimli televizyon kanalında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere yedi üst düzey İsrailli ismin yer aldığı "ölüm listesi" yayınlandı

İsrail gazetesi The Times of Israel’in aktardığı habere göre, ekrana getirilen listede Netanyahu’nun yanı sıra Mossad Direktörü David Barnea, Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Askeri İstihbarat Direktörü Shlomi Binder ve Operasyonlar Direktörü Itzik Cohen yer aldı.

Suikast listesinin yayınlandığı görselde, yedi israilli yetkilinin fotoğraflarının üzerine nişan işaretleri yerleştirildi.

Programoın sunucusu, ekranda liste gösterilirken İbranice bir tehditte de bulunarak “Ölüm zamanınızı biz belirleyeceğiz, Ababil’i bekleyin” ifadelerini kullandı. Sunucunun İran yapımı “Ababil” insansız hava aracına atıfta bulunduğu gözden kaçmadı.

Haberin Devamı

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ SÜRERKEN YAYIMLANDI

Tahran yönetimi, nükleer programı konusunda Washington ile olası bir çatışmayı önlemek amacıyla müzakereler yürütüyor. ABD ve İranlı diplomatlar geçen hafta Umman’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu temasların, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay İran’daki rejim karşıtı protestoların sert biçimde bastırılması nedeniyle Tahran’a saldırı tehdidinde bulunmasının ardından başladığı aktarıldı. İran ise herhangi bir saldırı durumunda İsrail ve ABD hedeflerini vuracağını açıklamıştı.

NETANYAHU WASHİNGTON’DAN DÖNDÜ

Yayının yapıldığı gün Netanyahu, ABD ziyaretinin ardından İsrail’e döndü. Washington’da Donald Trump ile bir araya gelen Netanyahu, iniş sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Trump’ın İran’ın “iyi bir anlaşmaya” zorlanabileceğine inandığını söyledi.

Haberin Devamı

Ancak Netanyahu, görüşmelere ilişkin şüphelerini de dile getirdi. Trump da aynı gün İran’a yönelik sert mesajlarını yineleyerek, “İran’la bir anlaşma yapmak zorundayız, aksi halde bu çok travmatik olur, çok travmatik” ifadelerini kullandı.

IDF’DEN FARSÇA AÇIKLAMA

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Farsça yayımladığı bir kamuoyu açıklamasında İranlılara çağrıda bulundu. IDF’nin resmi Farsça X hesabından yapılan paylaşımda, Mossad’a ait olduğu belirtilen ve kişilerin gizli bilgi paylaşabildiği bir Telegram hesabının kullanıcı adına da yer verildi.

Açıklamada, “İran'ın vatansever halkından lütfen yalnızca resmi iletişim kanallarımızı takip etmelerini ve her türlü işbirliği için bizimle iletişime geçmelerini rica ediyoruz” denildi. Ayrıca, “Bu gönderide listelenen sayfalar ve bağlantılar, tek resmi ve doğrulanmış hesaplardır” ifadesi kullanıldı.

Haberin Devamı