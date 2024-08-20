İran, Tahran'da Alman hükümetine bağlı faaliyet gösteren kültür merkezini kapattı

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Tahran'daki İslamiye caddesindeki bir binada faaliyet gösteren Almanya hükümetine bağlı Goethe Enstitüsü, adli makamların talimatıyla polisler tarafından mühürlendi.
İranlı yetkililer, enstitünün "yasa dışı faaliyetleri ve mali ihlaller" nedeniyle kapatıldığını bildirdi.
Kararın, 24 Temmuz'da Almanya'da Şii Müslümanlara ait dini bir merkezin kapatılmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
Almanya, ülkedeki Şii cemaatinin önemli merkezlerinden "Hamburg İslam Merkezi" ve ona bağlı kuruluşları "anti-semitizm" gerekçesiyle kapattığını duyurmuştu.
Yasak kararının ardından polis, 8 eyaletteki 53 mülkte arama yapmış ve bu kuruluşların mallarına el koymuştu.