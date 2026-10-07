İran sınırları aştı: En yeni füzesi Avrupa için tehdit mi? Uzman isim Hürriyet'e değerlendirdi

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Orta Doğu'da savaşın yayılma riski büyürken İran'ın balistik füze kapasitesini genişlettiği bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Mohammad Ekremiya, Tahran'ın yıllardır açıkladığı yaklaşık 2 bin kilometrelik menzil sınırını aşan balistik füzeler üretmeye başladığını söyledi. Bu açıklama, İran'ın füze politikasında önemli bir değişikliğe işaret etti.

İRAN FÜZELERİNİN MENZİLİNİ ARTIRIYOR

Ekremiya, ABD ile devam eden çatışmanın İran'ı füze menzilini artırmaya yönelttiğini belirtti.

Ekremiya, "İranlı yetkililer, ABD ile devam eden çatışma nedeniyle füzelerimizin menzilini artırmaya karar verdiler" dedi.

İranlı yetkili, "Bu çatışma sırasında, füzelerimizin menzilini artırmanın kesinlikle gerekli olduğu sonucuna vardık ve bunu yapmaya zaten başladık" ifadelerini kullandı.

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İranlı yetkililer yıllardır yaklaşık 2 bin kilometrelik menzil sınırını teknolojik bir kısıtlama olarak değil, bilinçli bir politika olarak açıklıyordu. Tahran yönetimi ayrıca Avrupa ülkelerinin İran'ın füze programının hedefi olmadığını savunuyordu.





AVRUPA'YA YÖNELİK FÜZE TEHDİDİ GÜNDEMDE

İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilimin tırmanması, İran'ın füze kapasitesinin Avrupa'ya ulaşabilecek seviyeye gelme ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde tehdidin yalnızca Orta Doğu ile sınırlı kalmayacağını savundu.

Trump, İran'ın Avrupa kentlerini hedef alabilecek bir kapasiteye ulaşabileceğini öne sürdü. ABD Başkanı ayrıca Washington'ın İran'a yönelik saldırılarının Avrupa açısından da kritik olduğunu iddia etti.

TRUMP: İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ

Trump daha önce İran'ın Avrupa'yı hedef alabileceğini öne sürmüş ve Tahran yönetiminin nükleer silaha asla sahip olamayacağını söylemişti.

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İran'ın füze menzilini genişletmeye başladığı yönündeki son açıklama, bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

NATO'DAN İRAN AÇIKLAMASI

NATO ise İran kaynaklı olası saldırılara karşı ittifakın hazırlıklı olduğunu vurgulamıştı.

İran'ın yıllardır yaklaşık 2 bin kilometreyle sınırlı tuttuğu füze menzilini artırma kararını değerlendiren Strateji ve Güvenlik Uzmanı İbrahim Keleş, bu adımın İran'ın füze kapasitesinde ve caydırıcılık politikasında önemli bir değişime işaret edebileceğini belirtti. Keleş, İran'ın 3 bin kilometre ve üzeri menzile ulaşması halinde Fransa, Almanya ve İngiltere dahil Avrupa'nın önemli bölümünün potansiyel menzil içine girebileceğini belirterek, gelişmenin bölgesel güvenliğin yanı sıra Avrupa'nın güvenlik dengelerini de etkileyebileceğini Hürriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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"FRANSA, ALMANYA, İNGİLTERE'YE KADAR DA ULAŞABİLME İHTİMALİ VAR"

Keleş, Devrim Muhafızları komutanlarının son haftalarda yeni füze sistemleri geliştirdiklerine ilişkin açıklamalar yaptığını dile getirdi ve İran'ın mevcut füze envanterine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Keleş, "İran'ın elindeki füzelerin menzilleri genellikle 1000 ve 2000 kilometre arasında. İran henüz kullanmadığı veya son geliştirdiği füzeleri daha ortaya çıkarmadı" ifadelerini kullandı.

Keleş, füze menzilinin 3 bin kilometre ve üzerine çıkmasına ilişkin şöyle konuştu:

"İran'ın bu kadar yüksek menzilli füzelerinin menzili 3000 km ve daha üstü de olursa şayet, tabii ki Avrupa için de bir tehdit olacaktır. Özellikle balistik füzelerin ve hipersonik balistik füzelerin uzaya çıkarak, uzay üzerinden geçip tekrar terminal seviyesinde hedefe yönelmesi dikkate alındığı zaman 3000 km'yi karayolu mesafesi gibi düşünmeyelim. Neredeyse Fransa, Almanya, İngiltere'ye kadar da ulaşabilme ihtimali var. Devrim Muhafızları komutanlarının geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda yeni füzeler geliştirdiklerini ve düşmanları üzerinde bunları kullanmaktan da çekinmeyeceklerini ifade ettiler."

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"AVRUPA'YI HEDEF ALACAKLARINI ZANNETMİYORUM"

"Bu tabii ki Avrupa için de bir tehdit olarak düşünülebilir." değerlendirmesinde bulunan Keleş, "Ancak şu an İran'ın Avrupa'ya böyle bir şeyi niyetleneceğini zannetmiyorum." dedi.

Keleş, Devrim Muhafızları'nın daha önce İngiltere'ye yönelik açıklamalar yaptığını hatırlatırken "İngiltere ile alakalı bir açıklamaları unutmamak lazım. İngiltere'ye ulaşabileceklerini, İngiltere'deki özellikle Amerika'nın lojistik üssü olarak kullandığı bir üs var orada, orayı vurabileceklerinden bahsetmişlerdi" dedi.

Keleş, bu açıklamanın İran'ın füze menziline ilişkin önemli bir gösterge olduğunu belirtti ve "Bu da demektir ki İran'ın geliştirmiş olduğu füzelerin menzilleri 3000 km'yi ve belki daha fazlasını da ihtiva ediyor." ifadelerini kullandı.

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DIEGO GARCIA HEDEF ALINMIŞTI

İran'ın ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş sırasında Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssünü hedef aldığını hatırlattı ve gönderilen füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini şu sözlerle belirtti:

"Amerika, İsrail ve İran arasında gerçekleşen savaşta İran, Amerika'nın Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssüne de füze göndermişti. Bu üs ile İran arasındaki mesafe yaklaşık 4000 kilometre. İran'ın gönderdiği bu füze Hint Okyanusu'nda hava savunma sistemleri tarafından imha edildi"

İRAN'IN FÜZE PROGRAMI NASIL GELİŞTİ?

1979 Devrimi'nin ardından ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın hava kuvvetlerini istediği seviyede modernize edemediğini belirten Keleş, Tahran yönetiminin savunma ihtiyacını karşılamak için füze programına yöneldiğini belirterek şöyle konuştu:

"1979 devriminden sonra İran, özellikle kendi hava sahasını korumak ve hava kuvvetlerini güçlendirmek istedi. Ancak Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar nedeniyle istediği sonuca ulaşamadı. Savunma ihtiyacını ve hava kuvvetlerinin modernizasyonunu karşılayamayan İran, bu defa başka bir alternatife yöneldi. Karşımıza da İran'ın yıllardır geliştirmeye çalıştığı füze sistemleri çıktı. Özellikle Kuzey Kore ile yakın iş birlikleri sayesinde füze geliştirme çalışmaları daha da hızlandı. Şimdi geldiğimiz noktada İran'ın elinde 200 kilometreden başlayıp 2 bin kilometre ve daha üzeri menzile sahip çeşitli versiyonlarda füzeler oldu."

İran'ın ilk geliştirdiği füzelerin sıvı yakıtlı ve konvansiyonel hızda olduğunu belirten Keleş, sonraki dönemde teknolojinin değiştiğini söyledi:

"İlk başlarda İran'ın geliştirdiği füzeler sıvı yakıtlı ve konvansiyonel hızda füzelerdi. Sonrasında süpersonik füzeler ve ardından hipersonik füzeler geliştirme fırsatını yakaladı."

Keleş, İran'ın katı yakıt teknolojisini kullanmasının füze programında önemli bir aşama olduğunu belirtti.

İran'ın katı yakıt teknolojisini füzelerinde uygulamaya başlamasıyla hipersonik füzelere yöneldiğinin altını çizen Keleş, "Hipersonik balistik füzelerinin alışılmış hava savunma sistemleri tarafından yakalanamayacağını bilmesi de İran'ı bu yöne çekti." değerlendirmesinde bulundu.