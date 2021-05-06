İran simülasyon video ile ABD Kongre Binası'nı vurdu!

Son yıllarda bir hayli gergin olan ABD - İran hattında şimdi de simülasyon krizi yaşanıyor.

İran’ın devlet televizyonu İRİB'in yayınladığı propaganda videosunda ABD'nin başkenti Washington'un hedef alınması yeni bir krize neden oldu.

Ülkenin dini lideri Ali Hamaney’in ulusa seslenişinden hemen önce yayınlanan videoda füzelerin ABD Kongre Binası'nı hedef aldığı görülüyor.

Söz konusu propaganda videosunda, bir füze ABD Kongre Binası’nı havaya uçuruyor. Propaganda videosu daha sonra Kudüs görüntüleri belirdi.

Propaganda videosunun bu bölümünde İranlı din adamlarının Kudüs’e doğru yürüdükleri kesitler yer aldı.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir uzman videonun arka fonundaki şarkı hakkında şunları söyledi;

'Şarkının sözleri, Kongre Binası'nı İmam Ali'nin Devrim Muhafızları tarafından yıkılan bir zulüm sarayı olarak tanımlıyor ve Kudüs'ün kurtuluşunun iyi haberi İran'dan geliyor diyor'

ABD'DEN TEPKİ: BIDEN'A ÇAĞRIDA BULUNDU!

Videoyaya ABD’den tepki gecikmedi. Pennsylvania’dan Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey videoya tepki göstererek, İran, Devrim Muhafızları’nın Kongre Binası’nı havaya uçurduğu sahte bir video yayınladı dedi.

Toomey, Biden yönetimine de çağrıda bulunarak Washington'un Tahran'a uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrılarına direnmesini talep etti.

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