İran sayıyı gizliyor mu

İRAN’da koronavirüs salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. İran Sağlık Bakanlığı dün ölü sayısının 12’ye, vaka sayısının ise 67’ye yükseldiğini duyurdu. İranlı milletvekili Ahmed Emirabadi ise salgının merkezi Kum kentinde son iki haftada 50 kişinin öldüğünü, Sağlık Bakanlığı’nın halka yalan söylediğini iddia etti. Emirabadi, İran Meclisi’ndeki oturumdan sonra yaptığı konuşmada “Kum kentindeki sağlık görevlileri yeterli tıbbi korumalara sahip değil. Bazı sağlık görevlileri kenti terk etti” ifadesini kullandı.

BÜYÜK ÇELİŞKİ

Tahran yönetimi hastalıkla ilgili şeffaf olunacağını belirtirken İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, “Kovid-19 nedeniyle dün 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12’ye yükseldi. Kum’da Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin öldüğü yönündeki iddialar yalan, gerçeği yansıtmıyor” dedi.

İran’da can kaybının 12 olması ancak virüsün bulaştığı kişi sayısının sadece 67 olarak açıklanması ise çelişkili görülüyor. Yüzde 2-4 arasında ölüm oranı olan virüsün şu ana kadar 12 kişiyi öldürmesi, vaka sayısının ‘yüzlerle’ ifade edilmesi gerektiği yorumlarına neden oluyor.

SINIRDA KUYRUK

Türkiye salgın nedeniyle önceki gün İran ile tüm sınır kapılarını kapatmıştı. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden İran’a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı’nda bekleyen TIR’ların oluşturduğu kuyruk 5 kilometreye ulaştı. İran ile Türkiye arasında kara ve demir yolu geçişlerine imkân veren Ağrı/Gürbulak, Van/Kapıköy, Hakkâri/Esendere, Iğdır/Dilucu kara hudut kapıları ile Van/Kapıköy demir yolu hudut kapısı önceki gün geçici süreyle giriş-çıkışlara kapatılmıştı.

THY’DEN İRAN AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY), İran’a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat’a kadar durdurma kararı aldı. THY, koronavirüs önlemleri kapsamında, 27 Şubat’a kadar İran’ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz’e düzenleyeceği seferlerini iptal etti; Tahran seferlerini ise 2’ye düşürme kararı aldı. Tahran’dan dönüşte sadece Türk vatandaşlar alınacak.