İran savaşının sürpriz kazananı: Afrika’nın en zengini

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İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve işlenmiş yakıt taşımacılığında yaşanan aksama, küresel piyasada alternatif tedarikçilere olan ihtiyacı artırdı. Bu gelişmeden en fazla yararlanan şirketlerden biri ise Nijeryalı milyarder Aliko Dangote’nin Lagos yakınlarındaki dev rafinerisi oldu.

Yaklaşık 20 milyar dolara mal olan Dangote Rafinerisi, Şubat 2026’da günlük 650 bin varillik ilk tam kapasitesine ulaştı. Afrika’nın en büyük rafinerisi olan tesis, özellikle dizel ve jet yakıtında Orta Doğu arzına alternatif bir kaynak haline geldi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde Aliko Dangote’nin serveti 36,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Dangote, listede dünyanın 65’inci en zengin kişisi konumunda.

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JET YAKITINDA DÜNYA LİDERİ OLDU

S&P Global Energy verilerine göre Dangote Rafinerisi, savaşın ardından üretimini jet yakıtına kaydırdı ve nisan ayında dünyanın en büyük tekil jet yakıtı ihracatçısı oldu.

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Rafinerinin tam kapasitede günlük yaklaşık 157 bin varil dizel ve 125 bin 800 varil jet yakıtı üretebildiği belirtiliyor. Şirketin jet yakıtı ihracatında ABD’nin 2025’te yüzde 14, Avrupa’nın ise yüzde 23 pay aldığı kaydedildi.

Rafinerinin küresel pazardaki önemi, Afrika’nın Körfez ülkelerine bağımlılığı nedeniyle daha da arttı. S&P Global verilerine göre Doğu Afrika, 2025’te dizel ve jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini Körfez ülkelerinden karşıladı. Bölgedeki sevkiyatlar aksayınca Nijerya’dan yapılan satışlar daha kritik hale geldi.

NİJERYA’NIN YAKIT İTHALATI AZALIYOR

Nijerya, Afrika’nın en büyük petrol üreticilerinden biri olmasına karşın, yıllarca ham petrolünü ihraç edip işlenmiş petrol ürünlerini ithal etmek zorunda kaldı. Devlet rafinerilerinin düşük kapasiteyle çalışması ya da tamamen devre dışı kalması, ülkeyi pahalı yakıt ithalatına bağımlı hale getirdi.

Dangote Rafinerisi bu tabloyu değiştirmeye başladı. Nijerya Petrol Düzenleme Kurumu’nun verilerine göre tesis, nisan ayında ülkedeki benzin tüketiminin yaklaşık yüzde 79’unu karşıladı. Aynı dönemde benzin ithalatı yüzde 37 geriledi.

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S&P Global’e göre rafinerinin üretim artışı, Batı Afrika’ya yapılan işlenmiş yakıt ithalatını ve Rotterdam-Lagos gibi geleneksel tanker rotalarını da zayıflatıyor. Dangote tesisinin, nisan ayında günlük 372 bin varille rekor düzeyde temiz petrol ürünü ihraç ettiği bildirildi.

EKONOMİYE DÖVİZ KATKISI BEKLENTİSİ

Uluslararası Para Fonu’nun 2025 tarihli analizinde, rafinerinin tam kapasiteye ulaşmasının Nijerya’nın petrol dışı gayrisafi yurt içi hasılasını 2026’ya kadar yaklaşık yüzde 1,5 artırabileceği tahmin edildi. Analiz, tesisin ülkenin döviz rezervlerine de yıllık 5,5 milyar dolar katkı sağlama potansiyeline işaret etti.

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Ancak yerel rafinaj kapasitesinin artması, tüketicilerin hemen ucuz yakıt kullanacağı anlamına gelmiyor. Ham petrol fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri Nijerya’daki akaryakıt fiyatlarını belirlemeyi sürdürüyor. Savaş dönemindeki küresel petrol fiyatı artışı, rafinerinin sağladığı ithalat avantajının bir bölümünü sınırladı.

EN BÜYÜK RİSK: HAM PETROL TEDARİKİ

Dangote’nin önündeki temel sorun, rafineriyi besleyecek yeterli ham petrolü istikrarlı biçimde bulmak. Nijerya’nın devlet petrol şirketi NNPC ile yerel para birimi naira üzerinden yapılan tedarik anlaşmasına rağmen, üretim ve lojistik aksaklıkları nedeniyle şirket farklı kaynaklara yöneliyor.

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S&P Global’in verilerine göre rafineri 2025’te ham petrolünün yüzde 70’ini Nijerya’dan, yüzde 24’ünü ise ABD’den aldı. Şirket bu yıl Angola, Gana, Libya ve Guyana’dan da petrol tedarik etti. Haziranda ise Körfez’deki taşımacılığın yeniden başlamasıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nden ilk ham petrol alımlarını gerçekleştirdi.

Bu durum, Nijerya’nın petrol zengini olmasına karşın rafinerinin zaman zaman ithal ham petrole ihtiyaç duymasının yarattığı çelişkiyi gözler önüne seriyor.

HEDEF: 2028’DE 1,4 MİLYON VARİL

Dangote Grubu, Lagos’taki tesisin kapasitesini 2028 sonuna kadar günlük 1,4 milyon varile çıkarmayı planlıyor. Bu gerçekleşirse rafineri, tek sahada kurulu dünyanın en büyük rafinerilerinden biri olacak.

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Şirket ayrıca Kenya’nın Lamu bölgesinde Doğu Afrika’ya hizmet vermesi planlanan ikinci büyük rafineri projesi üzerinde çalışıyor. Dangote’nin büyüme planında yalnızca üretim yok; deniz taşımacılığı, depolama ve dağıtım ağı da bulunuyor. Grup, özellikle Güney Afrika pazarına daha etkin ulaşmak için Namibya’da dağıtım kapasitesi kurmayı, kendi gemilerini kullanmayı ve yeni deniz terminali yatırımları yapmayı hedefliyor.

Öte yandan, rafineri bir halka arz hazırlığı içinde. Bloomberg’in haberine göre şirket, Nijerya’daki olası halka arz öncesi rafineri faaliyetleri için 50 milyar dolara kadar değerleme hedefliyor. Bu, satışa sunulması beklenen yüzde 10’a kadar hissenin 5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşabileceği anlamına geliyor.