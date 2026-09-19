×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran savaşında ABD'yi sarsan iddia: Gerçek sayı gizlendi mi?

Güncelleme Tarihi:

#ABD#İran#Savaş
İran savaşında ABDyi sarsan iddia: Gerçek sayı gizlendi mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 09:42

İran savaşında ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) kamuoyuna açıkladığından daha fazla ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD’nin İran’a karşı başlattığı savaşa ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi 6 ABD'li kaynağa dayandırılan haberde, ABD ordusunun İran'la yaşanan çatışmalar sırasında bölgedeki çeşitli üslerde görev yapan en az 22 askerini kaybettiği bildirildi.

Bunun Pentagon'un kamuoyuna duyurduğu 18 ölümden fazla olduğuna dikkat çekilirken, bazı yetkililerin gerçek sayıların kamuoyu ile paylaşılmaması nedeniyle "hayal kırıklığı yaşadığını" ifade ettiği aktarıldı.

Bir kaynağın ise kamuoyuna açıklanmayan ölümlerin tümünün "çatışmayla doğrudan bağlantılı olmadığını", ancak çatışmalar sırasında Orta Doğu'da bulunan ABD askeri personeliyle ilgili olduğunu belirttiği kaydedildi.

HEGSETH HABERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ: TAMAMEN YALAN

Haberin Devamı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya hesabından söz konusu iddiayı içeren haberi paylaşarak, "Bu iğrenç ve asılsız. Tamamen yalan. Washington Post gazetesine yazıklar olsun. İran devlet medyasından bile beterler" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasınİsrail’i korkutan Türk aday... Berlin ‘Elif’ diyecek miİsrail’i korkutan Türk aday... Berlin ‘Elif’ diyecek miHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#İran#Savaş

BAKMADAN GEÇME!