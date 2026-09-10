İran savaşı Trump'a mı yaradı? 6 ayda milyonlarca dolarlık kâr

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ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük dokuz petrol ve doğalgaz şirketindeki hisse değeri, İran ile yaşanan savaşın ilk altı ayında yaklaşık 1,5 milyon ila 4,4 milyon dolar arttı.

CNBC'nin Trump'ın mali beyanları, şirket bilançoları ve piyasa verileri üzerinden yaptığı inceleme, şirketlerin hisselerindeki hareketliliği ve Trump'ın hesaplarındaki işlemleri ortaya koydu.

DOKUZ ENERJİ ŞİRKETİNİN HİSSELERİ İNCELENDİ

CNBC, Trump'ın 2025 yılı sonundaki yatırım pozisyonlarını ve mali beyanlarında açıkladığı değer aralıklarını esas alarak dokuz petrol ve doğalgaz şirketini belirledi.

Bu şirketler "Chevron", "ConocoPhillips", "ExxonMobil", "Kinder Morgan", "Marathon Petroleum", "Occidental Petroleum", "Phillips 66", "Valero Energy" ve "Williams Companies" oldu.

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Yapılan incelemede, Trump'ın her bir hisse için beyan ettiği asgari ve azami değerler ile hisselerin 27 Şubat'taki piyasa kapanışından, 31 Ağustos'taki kapanışa kadar yaşadığı fiyat değişimleri dikkate alındı. Buna göre söz konusu hisselerin toplam değerindeki artışın yaklaşık 1,5 milyon ila 4,4 milyon dolar arasında olduğu hesaplandı.

29 HAZİRAN'A KADARKİ SATIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın yatırım hesaplarında işlemlerin açıklandığı son tarih olan 29 Haziran'a kadar dokuz enerji şirketinin hisselerinde yeni alımların yanı sıra en az 23 satış işlemi kaydedildi. Ancak CNBC, yapılan incelemelerin Trump'ın mevcut hisse senedi varlıklarının kesin değerini göstermediğinin altını çizdi.

Habere göre, İran ile savaşın başlamasının ardından Trump'ın yatırım hesaplarında enerji hisselerine yönelik işlemler de devam etti.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik hava saldırılarının başladığı dönemi takip eden ilk işlem günü olan 2 Mart'ta, sekiz büyük petrol ve doğalgaz şirketinin hisselerinde alım yapıldı.

Bu işlemler arasında 100 bin ila 250 bin dolar değerindeki ExxonMobil hisseleri yer alırken, savaş öncesinde Trump'ın ExxonMobil'deki hisselerinin toplam değerinin 3,2 milyon ila 12,5 milyon dolar arasında olduğu ifade edildi.

Ağustos ayındaki borsa yükselişleri dikkate alındığında, sonraki işlemler hariç tutulmak üzere bu hisselerin değerinin yaklaşık 176 bin ila 690 bin dolar arttığı hesaplandı.

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PETROL FİYATLARINI ETKİLEYEN GÜNLERDE DİKKAT ÇEKEN İŞLEMLER

CNBC, Trump'ın kararlarının petrol piyasasında önemli hareketlere yol açtığı günlerde gerçekleşen işlemleri de inceledi. Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları ertelediği 23 Mart'ta Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 11 geriledi.

Aynı gün Trump'ın yatırım hesapları üzerinden toplam değeri 163 bin ila 570 bin dolar arasında olan petrol ve doğalgaz hisseleri satın alındı.

Benzer bir işlem 7 Nisan'da gerçekleşti. Trump'ın yatırım hesaplarından biri 500 bin ila 1 milyon dolar değerinde ExxonMobil hissesi sattı. Borsanın kapanmasından yaklaşık iki buçuk saat sonra Trump, İran ile iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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Ertesi gün piyasa açılışında ExxonMobil hisseleri yüzde 6'dan fazla değer kaybetti.

Haberde, Trump'ın belirli işlemler için doğrudan talimat verdiğine, yatırım yöneticilerinin gerçekleştireceği işlemleri önceden bildiğine veya kişisel mali çıkarlarının Beyaz Saray politikalarını yönlendirdiğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle de Trump'ın enerji yatırımlarıyla ilgili sorulara verdiği yanıtta, portföyün bağımsız yöneticiler tarafından idare edildiğini şu sözlerle savundu:

"Ne Başkan Trump'ın ne de ailesinin herhangi bir üyesinin hesaplarda nasıl işlem yapılacağına veya yatırımların ne zaman alınıp satılacağına dair yönlendirme, etki veya söz hakkı yetkisi yoktur"

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Ingle, açıklamasının devamında, "Tüm yatırım kararları tamamen bağımsız yöneticiler tarafından alınmaktadır. Çıkar çatışması söz konusu değildir." dedi.

Trump Organizasyonu ise haberle ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Şirket daha önce CNBC'ye, bireysel yatırım kararlarının dış finans kuruluşları tarafından kontrol edildiğini ve Trump'ın varlıklarının büyük ölçüde otomatik stratejilere dayanan tamamen takdir yetkisine sahip hesaplarda tutulduğunu açıklamıştı.