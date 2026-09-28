İran savaşı Avrupa'ya mı taşıyor? İngiltere'de kritik gelişme: ABD üssü yakınında bulundu

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İngiltere'de ABD ordusunun İran'a yönelik operasyonlarında kullandığı RAF Fairford Hava Üssü yakınında beş kişi, terör eylemi hazırlığı şüphesiyle gözaltına alındı. Üssün civarındaki üç minibüste yapılan incelemelerde patlayıcı madde bulunurken terörle mücadele ekipleri olayın İran bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Temmuz ayında İran Devrim Muhafızları, RAF Fairford üssünün ABD bombardıman uçakları tarafından kullanıldığını belirterek İngiltere'yi "İran topraklarına karşı saldırı amacıyla kullanılan herhangi bir üs, güçlerimiz için meşru bir hedef teşkil eder" sözleriyle uyarmıştı.

ÜSSE DOĞRU İLERLEYEN ÜÇ MİNİBÜS DİKKAT ÇEKTİ

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford yakınlarında yaşanan olay, bir vatandaşın gece saatlerinde şüpheli araçları fark ederek polisi aramasıyla ortaya çıktı.

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Gloucestershire Polisi, 27 Eylül Pazar günü saat 00.45 civarında hava üssüne doğru ilerlediği görülen üç şüpheli araç hakkında ihbar aldığını açıkladı. Polis ekipleri Whelford bölgesine sevk edilirken, üç minibüs durduruldu ve beş kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler ilk olarak Patlayıcılar Yasası kapsamında suç işledikleri şüphesiyle yakalandı. Daha sonra beş kişi hakkında Terörle Mücadele Yasası'nın 5. maddesi kapsamında terör eylemi hazırlığı şüphesiyle de işlem yapıldı.

Olayın ardından minibüslerin çevresinde 400 metrelik güvenlik kordonu oluşturuldu. İngiltere ordusuna bağlı uzman bomba imha ekipleri bölgeye gönderildi ve araçlar bomba imha robotlarıyla incelendi.

85 HANE TAHLİYE EDİLDİ

Olay nedeniyle Whelford köyünde yaklaşık 85 hanenin bulunduğu bölge boşaltıldı. Evlerinden çıkarılan sakinler Cirencester'daki eğlence merkezine götürüldü.

Polis, itfaiye, ordu, sağlık ekipleri ve terörle mücadele birimleri bölgede geniş kapsamlı çalışma yürüttü. Köy çevresindeki güvenlik kordonu genişletilirken, bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Gloucestershire Emniyet Müdür Yardımcısı Richard Ocone, olayın yol açtığı aksaklıkların farkında olduklarını belirterek, sakinlerin mümkün olan en kısa sürede evlerine dönebilmeleri için çalıştıklarını söyledi.

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Gloucestershire Emniyet Müdürü Vekili Maggie Blyth ise olayın kontrol altına alındığını belirterek, vatandaşlardan resmi açıklamalar dışındaki spekülasyonlara itibar etmemelerini istedi.

TERÖRLE MÜCADELE POLİSİ İRAN BAĞLANTISINI ARAŞTIRIYOR

Minibüste yapılan incelemelerin ardından yapılan ilk değerlendirmelerde, söz konusu malzemelerin el yapımı patlayıcılarla uyumlu olduğu belirtildi. Patlayıcıların çalışır durumda olup olmadığını belirlemek için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Terörle mücade ekipleri, Temmuz ayında RAF Fairford konusunda İngiltere'yi açık şekilde uyarmış olması nedeniyle İran bağlantısı üzerine yoğunlaştı.

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İran Devrim Muhafızları, RAF Fairford'un ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmasına tepki göstererek İngiltere'yi şu sözlerle uyarmıştı:

"İran topraklarına karşı saldırı amacıyla kullanılan herhangi bir üs, güçlerimiz için meşru bir hedef teşkil eder."

İngiliz hükümeti ise aynı dönemde yaptığı açıklamada ülkenin saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Silahlı kuvvetlerimiz, gerek kendi topraklarımızda gerekse yurt dışından gelebilecek her türlü saldırıya karşı İngiltere'yi korumaya hazırdır. İngiltere, kendini savunmak için 7/24 teyakkuzdadır."

İngiltere'nin terör tehdit seviyesi en üst derecenin bir altı olan "ciddi" seviyede tutulurken terörle mücadele ekibinin, İran bağlantısının yanı sıra başka grupların olabileceği ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı.

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Şüphelilerin yakalanmasından önce planlanmış bir saldırı istihbaratının olmaması dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı. Whelford sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, üç minibüsün çevresindeki kişilerin hareketleri köyde yaşayanlar tarafından fark edildi. Bir vatandaşın ihbarından yaklaşık 25 dakika sonra polis ekipleri bölgeye ulaştı.

TRUMP: ONLAR HAKKINDA HER ŞEYİ BİLİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump da RAF Fairford yakınındaki olayla ilgili açıklama yaptı.

Trump, şüphelilerin "uzun süredir" takip edildiğini ve "büyük hasar vermeyi amaçladıklarını" öne sürdü. Trump ayrıca İngiltere ile ABD arasındaki işbirliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

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"Harika bir deneyimdi. Britanya ile çalışmak muhteşem bir işti."

Trump başka bir açıklamasında ise şunları söyledi:

"Onların hakkında her şeyi biliyoruz. Çok yakında duyacaksınız. Onları yakaladık."

Günün ilerleyen saatlerinde Trump, İngiltere ile yürütülen işbirliğini de şu sözlerle değerlendirdi:

"Harika bir deneyimdi. İngiltere ile çalışmak inanılmaz bir işti. Onları soruşturma altına almıştık. Kalemize büyük zarar vermeyi amaçlıyorlardı ve İngilizlerle çalışmak harika sonuç verdi."

Şüphelilerin uzun süre gözetim altında tutulduğunu belirten Trump, Londra Emniyeti ile birlikte çalıştıklarını söyledi ve İngiliz polisine teşekkür etti.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN VATANDAŞLARA UYARI

Olayın ardından ABD'nin Londra Büyükelçiliği de açıklama yaptı. Büyükelçilik, Fairford yakınındaki tutuklamalardan haberdar olduklarını belirterek ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD Büyükelçiliği, İngiltere'nin Fairford kentindeki Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında terör eylemi hazırlığı şüphesiyle yapılan tutuklamaların farkındadır. ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları ve kişisel güvenliklerine özen göstermeleri önemle tavsiye edilir. ABD vatandaşlarının kişisel güvenlikleri için yerel yetkililerin talimatlarına uymaları önerilir."

İNGİLTERE'DEKİ DİĞER ABD ÜSLERİNDE DE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Fairford'daki olayın ardından İngiltere'deki diğer ABD üslerinde de güvenlik önlemleri artırıldı.

Suffolk'taki RAF Lakenheath, RAF Mildenhall ve RAF Feltwell'in bulunduğu bölgede güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırıldığı bildirildi. 48. Fighter Wing (RAF Lakenheath) sözcüsü, güvenlik önlemlerinin sürekli olarak değerlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Uygulanacak veya değiştirilecek önlemleri belirleyen çeşitli faktörleri sürekli olarak değerlendiriyoruz. Lütfen emin olun ki, Üç Üs bölgesi (RAF Lakenheath, RAF Mildenhall ve RAF Feltwell) teyakkuzda olup, ABD askeri personeli, ABD ve İngiltere sivilleri, yükleniciler ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır."