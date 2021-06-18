İran sandık başında... İbrahim Reisi favori görülüyor

Bugün 83 milyon nüfuslu İran’da yaklaşık 59 milyon seçmen ülkenin 8’inci cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Aday olmak isteyenlerin siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin (AKK) adaylara yönelik vetoları nedeniyle reformistler seçimi boykot kararı alırken, bu durum muhafazakârlar için fırsat oldu. Muhafazakârların blok olarak desteklediği İbrahim Reisi’nin seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



SADECE 4 ADAY KALDI

AKK, 592 başvurudan 585’ini reddetmişti. Adaylıklarına izin verilen 7 isimden ise önce reformist eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mihralizade yarıştan çekildi. Ardından muhafazakâr milletvekili Ali Rıza Zakani ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, İbrahim Reisi lehine adaylıktan vazgeçtiklerini açıkladı. Geriye muhafazakâr cepheden Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Yargı Erki Başkanı Reisi kalırken; yarışa devam eden tek reformist eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti oldu.

31 reformist parti ve hareketin çatı kuruluşu Reformist Cephe, blok olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini açıkladı. Himmeti’ye destek verilmesi yönünde görüşler dile getirilse de boykottan yana tavır alanlar çoğunlukta.

‘KASAP’ LAKABIYLA ANILIYOR

Bu ortamda, 2017 seçimlerinde oyların yüzde 38’ini alan Reisi’nin cumhurbaşkanı seçilmesi bekleniyor. Rejime sıkı bağlılığıyla bilinen Reisi, dini lider Ali Hamaney’in de halefi olarak görülüyor. 1988’de yaklaşık 30 bin siyasi mahkûmun işkence görmesi ve beş ay içinde idam edilmesine dahli nedeniyle Reisi, Batı basınında “Kasap” lakabıyla anılıyor.

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