HABERLERDünya Haberleri

İran saldırısı sonrası Dubai'de panik: İki büyük patlama sesi duyduk

Güncelleme Tarihi:

#İran Saldırıları#Dubai#Ortadoğu Krizi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 17:39

ABD ve İsrail, uzun süredir tartışılan İran saldırısını bugün başlattı. Misilleme saldırısı düzenleyen İran ise İsrail’in yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt’teki ABD askeri üslerini vurdu. Hürriyet ekler Yayın Koordinatörü Güliz Arslan, İran'ın saldırılarının gerçekleştiği saatlerde Dubai’deydi. Arslan bölgede yaşanan paniği Hurriyet.com.tr’ye aktardı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler sürerken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a yönelik ortak saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar kapsamında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı belirtildi. İran ise füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerini eş zamanlı olarak hedef aldı.

'İKİ BÜYÜK PATLAMA SESİ DUYDUK'

Katar, kendi hava sahasında iki İran füzesini başarıyla önlediğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak kapattı. Ülkenin başkenti Abu Dabi’de güçlü bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Abu Dabi'nin yanı sıra BAE'nin turistik şehri Dubai'de, ABD üssünün İran füzeleri tarafından hedef alındığı kaydedildi. Saldırılar sırasında bölgede olan Hürriyet ekler Yayın Koordinatörü Güliz Arslan, sıcak gelişmeleri şu sözlerle anlattı;

İran saldırısı sonrası Dubaide panik: İki büyük patlama sesi duyduk

"Dubai'de, Marina bölgesindeyim. Dün gece geldim. Bu sabah biz de herkes gibi savaş gündemine uyandık. Önce hava sahasının kapatıldığı haberi geldi. Sonra iki büyük patlama sesi duyduk. Yaklaşık bir saat önce (16.41) iki patlama sesi daha geldi. Hava İran füzelerin etkisiz hale getirilişini gördük.

Çıkan ses ve duman o an için bir panik havası yarattı. Binalardan çıkıp bakan, etrafta koşuşturan insanlar oldu. Ama sonra hayat olağan akışına döndü. Koşuya çıkanlar koşularına, çocuk parkında çocuklar oyunlarına devam ettiler. Bölgedeki herkes temkinli, gelişmeleri takip ediyoruz."

