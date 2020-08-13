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Dünya
DHA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 13:16,Son Güncelleme:

İran, Rusya'nın aşısına temkinli yaklaşıyor

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İran, Rusya'nın aşısına temkinli yaklaşıyor
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Dünya son iki gündür Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı haberini konuşuyor. Dünyadan ise aşının tüm hazırlıklar tamamlanmadan geliştirildiği eleştirileri geliyor. İran'dan Rusya'nın aşısıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

İran, Rusya'nın geliştirdiği aşıyla ilgili olarak 'DSÖ'den onay olmadan ülkeye sokmayacağız' açıklamasını yaptı. 

İran, Rusya’nın koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiğini belirttiği aşıya temkinli yaklaştı. Aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklandı.

İran Koronavirüs ile Mücadele Kurulu Bilimsel Komite Başkanı Mustafa Kanei, aşının insan üzerindeki deneme aşamalarının doğru şekilde tamamlanmadığını savunarak, aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün onayı olmadan ülkeye girişine izin verilmeyeceğini söyledi.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari ise “Rus yapımı koronavirüs aşısı hakkında şu anda elimizde hiçbir bilgi mevcut değil. DSÖ onaylarsa konuyu değerlendirebiliriz” dedi.


İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur da Rus aşısıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Klinik araştırma aşamalarını doğru şekilde tamamlamayan aşının kullanılması Pandora’nın kutusuna benzer, potansiyel olarak çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

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