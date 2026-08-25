İran paylaştı: Mücteba Hameney'in ilk kez yayınlanan görüntüsü

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Mücteba Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlar sürerken İran medyası dini liderin arşiv görüntülerini paylaştı. Görüntülerin Hamaney'in dini lider olmadan önce çekildiği kaydedildi. Görüntüler, ağustos ayında İran medyası tarafından yayınlanan Hamaney'e ait ikinci video oldu.

Ağustos ayı başlarında Hamaney'in yer aldığı ne zaman çekildiği belirtilmeyen bir video yayınlanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamaney ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını ve liderin "tamamen sağlıklı" olduğunu açıklamıştı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan Hamaney'in görüntüleri, İsrail medyasının Hamaney'in durumunun kritik olduğunu iddia etmesinin ardından paylaşıldı. Görüntülerde, bir grupla birlikte dua eden Mücteba Hamaney, bir masa etrafında toplanmış İranlı yetkililerle görüşüyor.

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Görüntülerin ne zaman çekildiğine dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Fars Haber Ajansı'nın yayınladığı görüntü

HAMANEY'İN İYER ALDIĞI İLK VIDEO

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İsrail medyasının Hamaney'in durumunun kritik olduğunu iddia etmesinin ardından 9 Ağustos'ta tarihi belirtilmeyen bir video yayınlamıştı.

Videoda Hamaney'in sağlık durumunun iyi göründüğü kaydedilmişti. Video, İran medyasının Hamaney ile ilgili spekülasyonlara yanıt olarak yayınladığı ilk görüntü olmuştu.

Mehr Haber Ajansı'nın yayınladığı görüntü

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İDDİALAR

İsrail medyasında çıkan haberlerde Hamaney'in sağlığının "son derece kritik durumda" olduğu öne sürülmüştü. Kanal 14 ve Jerusalem Post'un İran içindeki kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Hamaney'in sağlığıyla ilgili endişeler İran liderliği içinde gerilime yol açmıştı. İddiaların ardından İran yönetimi, Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak ülkenin dini liderinin iyi durumda olduğunu belirtmişti.

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İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney

PEZEŞKİYAN'DAN "HAMANEY TAMAMEN SAĞLIKLI" AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney'in "tamamen sağlıklı" olduğunu ifade ederek spekülasyonları reddetmişti.

Pezeşkiyan, "7-8 saat boyunca oturup görüşebilen birinin sağlık sorunu olamaz" demiş ve ağustos başında Hamaney ile "çok iyi" bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

MÜCTEBA HAMANEY NEREDE?

Mücteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta ABD-İsrail ortak askeri saldırılarında öldürülmesinin ardından dini liderlik görevini üstlenmişti. Göreve geldiğinden beri kamuoyu önünde hiç görünmeyen Hamaney, yalnızca yazılı açıklamalar yoluyla iletişim kurdu.

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Olası bir ABD/İsrail saldırısına hedef olmamak için gizlendiği tahmin edilen Hamaney'in durumu, sağlığına ve nerede olduğuna ilişkin çeşitli spekülasyonlara neden oldu. İran yönetimi, Hamaney'in kamuoyu önünde görünmemesine rağmen liderliğin devam ettiği mesajını vermişti.