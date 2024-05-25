×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran ön soruşturmayı tamamladı... Kazada sabotaj şüphesi yok

Güncelleme Tarihi:

#İran#İbrahim Reisi#Hüseyin Abdullahiyan
İran ön soruşturmayı tamamladı... Kazada sabotaj şüphesi yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:00

İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan dahil olmak üzere 8 yetkilinin geçen pazar günü hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili ön soruşturma raporunu tamamladı.

Haberin Devamı

İran Genelkurmay Başkanlığı’nın yürüttüğü soruşturmadaki ilk bulgulara göre kazanın gerçekleşmesinde sabotaj izi olmadığı belirlendi.

KURŞUN İZİ YOK

İran devlet medyasının aktardığına göre, ordunun ilk incelemesinde helikopterin önceden belirlenen rotadan yolculuk boyunca sapmadığı belirlendi. Kazadan bir buçuk dakika önce düşen helikopterin pilotunun konvoydaki diğer iki helikopterle iletişime geçtiği kaydedildi. Helikopter enkazında kurşun izi ya da benzeri bir harici saldırı unsuruna rastlanmadığı, aracın dağlık araziye çakılmasının ardından yangın çıktığı saptandı. Rapora göre trafik kontrol kulesi ve uçuş ekibinin iletişimlerinde de dikkat çekici herhangi bir unsura rastlanmadı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs’ta İran-Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreninden dönerken helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#İbrahim Reisi#Hüseyin Abdullahiyan

BAKMADAN GEÇME!