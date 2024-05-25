İran ön soruşturmayı tamamladı... Kazada sabotaj şüphesi yok

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İran Genelkurmay Başkanlığı’nın yürüttüğü soruşturmadaki ilk bulgulara göre kazanın gerçekleşmesinde sabotaj izi olmadığı belirlendi.

KURŞUN İZİ YOK

İran devlet medyasının aktardığına göre, ordunun ilk incelemesinde helikopterin önceden belirlenen rotadan yolculuk boyunca sapmadığı belirlendi. Kazadan bir buçuk dakika önce düşen helikopterin pilotunun konvoydaki diğer iki helikopterle iletişime geçtiği kaydedildi. Helikopter enkazında kurşun izi ya da benzeri bir harici saldırı unsuruna rastlanmadığı, aracın dağlık araziye çakılmasının ardından yangın çıktığı saptandı. Rapora göre trafik kontrol kulesi ve uçuş ekibinin iletişimlerinde de dikkat çekici herhangi bir unsura rastlanmadı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs’ta İran-Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreninden dönerken helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.