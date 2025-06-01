İran nükleer zenginleştirmede gaza basmış

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından hazırlanan ve Birleşmiş Milletler nükleer gözlemcisinin üye ülkelere sunduğu kapsamlı ve gizli bir raporda, İran’ın uranyum zenginleştirme stokunu neredeyse silah seviyesine kadar arttırdığı vurgulanırken Tahran’ın acilen rotasını değiştirmesi ve kurumun soruşturmasına uyması çağrısı yapıldı. Ajans, İran’ın iş birliğini “tatmin edici seviyenin altında” kaldığını da ifade etti.

URANYUM STOĞU ARTTI

Raporda, üç farklı noktada gizli olarak yürütülen faaliyetler kapsamında 17 Mayıs itibarıyla İran’ın yüzde 60’a kadar zenginleştirilmiş 408.6 kilogram uranyum biriktirdiği bilgisi yer alıyor. Bu rakam ajansın şubat ayındaki son raporunda 274.8 kilogram olarak belirtilmişti. Atom bombası üretimi için uranyum zenginleştirme oranının en az 85’e çıkarılması gerekiyor. Raporda UAEA Başkanı Rafael Grossi’nin “İran, bu düzeyde zenginleştirme yapan nükleer silah sahibi olmayan tek ülke” ifadesini kullandığı aktarıldı.

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İSRAİL’DEN SERT YANIT

Yahudiler için dini bir gün olmasından kaynaklı cumartesi günleri genellikle açıklama yapmayan İsrail Başbakanlık ofisi, dün yayınladığı yazılı metinde UAEA’nın raporunun İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını gösterdiğini ve Tahran’ın nükleer silah planlarını tamamlama konusunda kararlı olduğunun kanıtı olduğunu iddia etti. Açıklamada, “Bu düzeyde bir zenginleştirme faaliyeti, yalnızca nükleer silah geliştirmeye çalışan ülkelerde görülür ve hiçbir şekilde sivil bir gerekçesi yoktur” denildi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin ise dün yaptığı açıklamada nükleer silah peşinde olmadıklarını yineleyerek “Bu konuda karşı tarafla (ABD ile) aynı görüşteyiz” demesi dikkat çekti.

MÜZAKERELER SEKTEYE UĞRAR MI

Raporun ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin sonuçlanmasının beklendiği hassas bir zamanda açıklanması dikkati çekti. Rapor medyaya sızmadan Beyaz Saray’daki toplantıda ABD ile İran arasında Tahran’ın nükleer kapasitesine dair yürütülen müzakerelere de değinen Trump, İran’la bir anlaşma yapma şanslarının olduğunu düşündüğünü ifade etmiş, “Onlar da bombalanmak yerine anlaşma yapmayı tercih ederler. Bence bu anlaşma uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşebilir. Ortadoğu’ya bomba yağdırılmadan da bir anlaşma yapabiliriz’ diye konuşmuştu.