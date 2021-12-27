İran nükleer müzakerelerinin 8. turu bugün Viyana’da başlıyor

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İran’ın 2015 nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin sekizinci turu İran ile birlikte Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya’nın katılımlarıyla bugün Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlıyor.

P4+1 ülkelerinin temsilcilerinin de hazır bulunacağı görüşmelere ilişkin açıklama Hüseyin Emir Abdullahiyan’dan geldi.

Abdullahiyan, “Haziran ayında varılan metni bir kenara bırakarak, yeni bir metin üzerinde ve görüşmelerin de bu metin üzerine bugün başlaması konusunda mutabık kaldık” dedi. İran’ın ABD’nin yeniden tek taraflı olarak anlaşmadan vazgeçmeyeceğine dair garanti istediğini kaydeden Abdullahiyan, yaptırımların etkin bir şekilde kaldırıldığının teyit edilmesi için süre talep ettiklerini sözlerine ekledi.

İranlı Bakan, “Bizim için önemli olan konu, bu şartlar ve konular ışığında İran’ın kolayca ve sınırlar olmadan petrolünü satacağı ve elde ettiği geliri de İran bankalarında yabancı para birimi olarak muhafaza edeceği bir noktaya gelmektir” ifadelerini kullandı.

'VİYANA MÜZAKERELERİNE İLERİYE DÖNÜK BAKIYORUZ'

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran’ın Viyana müzakerelerinde ciddi olduğunu belirterek, “Viyana müzakerelerine ileriye dönük bakıyoruz” dedi.

Viyana müzakerelerinde amaçlarının iyi bir anlaşmaya varmak olduğunu belirten Hatipzade, “Artık Viyana müzakerelerinin genel çerçevesini ve şeklini belirledik. Yedinci tur müzakereleri neticesinde 2 taslak metin elde ettik. Nükleer faaliyetler ve yaptırımlar konusunda hazırladığımız 2 taslak metin hakkında müzakereler devam edecek. Yaptırımlar için hazırladığımız taslak metin Viyana müzakerelerinin ana hedefini oluşturuyor. Umarım açtığımız diplomasi penceresini karşı taraf iyi kullanır. Yaptırımların kaldırılmasını ve bunun İran ekonomisindeki testini ciddiyetle takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

İran ile 4+1 (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) ülkeleri arasında 29 Kasım'da Viyana’da başlayan yedinci tur nükleer müzakerelere, heyetlerin başkentlerde istişarelerde bulunması için ara verilmişti.