İran nükleer başlığa bir ay uzakta olabilir

New York Times gazetesine göre Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEK) raporlarından hareket eden uzmanlar, İran’ın bu işlemi bir ay civarında bir sürede gerçekleştirebileceğini düşünüyor.

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü adlı BM’nin verilerini inceleyen kuruluş, yayınladığı raporda yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumun İran’ı, nükleer başlık üretmenin bir kademe aşağısına getirdiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin bu şartlar altında nükleer anlaşmayı yeniden pazarlık etmek isteyebileceği öne sürüldü.

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