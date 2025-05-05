İran: Netanyahu, ABD'yi felakete sürüklüyor!

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi Orta Doğu'da "felakete sürüklemeye çalışmak" ile suçladı ve İran'a yönelik herhangi bir saldırı girişimine karşı uyardı.

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Arakçi, "Netanyahu, ABD hükümetini bölgemizde felakete sürüklemek için doğrudan ABD'nin içerisinde işgüzarlık yapıyor. İran'a karşı herhangi bir hataya yer vermeyeceğiz" dedi.

Arakçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, Başkan Trump'ın İran ile yürüttüğü diplomaside ne yapıp yapamayacağını küstahça belirlemeye çalışıyor. Dünya, Netanyahu'nun ABD'yi bölgemizde felakete sürüklemek için nasıl doğrudan işgüzarlık yaptığını gördü. Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımına yetersiz destek vermek ya da Yemen'de Netanyahu adına savaş yürütmek ABD halkına hiçbir şey kazandırmayacaktır."

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DİPLOMASİYE VURGU YAPTI

Netanyahu, ABD ile nükleer konusunda görüşmeler sürdüren İran'a yönelik ABD'nin “İran'ın nükleer silahlar için uranyum zenginleştirme kapasitesini ortadan kaldırması" ve balistik füze geliştirmesini engellemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'ın nükleer programının “tamamen ortadan kaldırılmasını” kabul edeceğini ifade etti.

Arakçi, İran'ın nükleer silaha sahip olmamasının amaçlandığını vurgulayarak "Eğer amaç buysa, tek bir yol var. O da karşılık saygı ve karşılıklı çıkarlara dayalı diplomasi" dedi.

İRAN'DAN 'OYUN DEĞİŞTİREN' FÜZE

İran Savunma Bakanı General Aziz Nasirzadeh, "Kasım Basir" adlı yeni katı yakıtlı füzeyi tanıttı. İran Savunma Bakanı Nasirzadeh, balistik füzenin 17 Nisan'da test edildiğini ve "oyun değiştirici" özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Nasirzadeh, füzenin, ABD yapımı THAAD ve Patritolara hava savunma sistemi ile İsrail'in füzelerine üstünlük sağlayabilidiğini belirtti.

Nasirzadeh, "Kasım Basir" tanıtımını yaparken şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bize saldırı olursa gücümüzle karşılık veririz. Saldırı düzenleyenlerin üslerini yerle bir ederiz. Bu konuda çekingen davranmayız ya da hiçbir sınır tanımayız. Komşularımızın ise düşmanı değiliz. Onlar bizim kardeşimiz, ancak topraklarındaki ABD üsleri hedefimiz olacaktır"

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"Son teknoloji yönlendirme sistemi" sayesinde radar tespitlerinden kaçabilen füzenin, "gerçek vaat 1 ve 2" operasyonları sırasında yüzde 5 sapma ile hedefleri vurduğu belirtildi.