İran müttefikleriyle misillemede anlaşamadı

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Kuveyt merkezli El Ceride gazetesinin haberine göre, geçen pazar günü Tahran’da Hizbullah, Hamas, İslami Cihad, Husiler ve Irak’tan çeşitli İran destekli grupların katıldığı bir toplantıda İsrail’e misilleme konusu ele alındı. Gazeteye konuşan kaynaklar, İran Devrim Muhafızları temsilcilerinin dün Katar’ın başkenti Doha’da başlayan ateşkes müzakereleri sonuçlanıncaya kadar misilleme yapılmaması çağrısının toplantının hararetlenmesine neden olduğunu iddia etti. Haberde, bazı grup temsilcilerinin öneriye karşı çıkarak toplantıyı terk ettiği iddia edilirken, Hamas’ın Haniye’nin ölümüne misilleme olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya suikast düzenlenmesini önerdiği öne sürüldü. Haniye’nin öldürülmesinden İsrail’i sorumlu tutan İran, saldırıya yanıt vereceğini açıklamış, Ortadoğu’da daha geniş çaplı bir çatışmanın patlak vermesi endişelerine neden olmuştu.