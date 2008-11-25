İran: Mossad şebekesini çökerttik

İran’da, İsrail gizli servisi Mossad için çalıştığını itiraf eden Ali Eşteri adlı İran vatandaşının geçen hafta idam edilmesinin ardından dün de Mossad adına çalışan bir şebekenin çökertildiği açıklandı. Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, "hassas konularda haber
ve bilgi toplamakla görevli bir casusluk şebekesinin tüm üyelerinin yakalandığını" söyledi. Şebekenin Mossad hesabına çalıştığının belirlendiğini belirten Caferi, "Bu şebeke, nükleer enerji, hassas askeri birimler, askeri ve siyasi liderler hakkında topladığı bilgi ve haberleri siyonist İsrail rejimine aktarmakla görevlendirilmiş" ifadesini kullandı. Gelişmiş irtibat birimleri ile karışık bir sistem ve yapısı olan şebekenin kullandığı teçhizata da el konulduğunu anlatan Caferi, "Mossad’a büyük ve ağır darbe vuruldu" dedi.