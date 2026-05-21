İran Milli Takımı ABD vizesi için Ankara'da

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacak İran Millî Futbol Takımı, turnuva öncesi vize işlemleri için ABD ve Kanada makamlarına başvuruda bulundu. Sürecin, turnuva hazırlıkları kapsamında Ankara üzerinden yürütüldüğü bildirildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE VİZE BAŞVURUSU

11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya katılacak İranlı futbolcular, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne giderek vize başvurusunda bulundu. Takımın, Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan ABD’ye giriş için resmi prosedürleri tamamlamaya çalıştığı aktarıldı.

Büyükelçilik çıkışında futbolculara yöneltilen “vize başvurunuz olumlu geçti mi?” sorusuna ise oyuncuların gülümseyerek karşılık verdiği görüldü.

KANADA İÇİN DE ANKARA’DA BAŞVURU

İran Millî Takımı’nın Kanada ayağı için de Ankara’daki vize merkezine iki ayrı grup halinde başvuru yaptığı belirtildi. Sürecin, Dünya Kupası öncesi tüm oyuncuların eksiksiz şekilde turnuvaya katılımı için yürütüldüğü ifade edildi.

ANTALYA KAMPI VE HAZIRLIK SÜRECİ

İran Millî Futbol Takımı, 19 Mayıs’ta Antalya’da kampa girerek hazırlıklarına başlamıştı. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, tüm takım üyeleri için ABD ve Kanada vize işlemlerinin Ankara’da yürütüleceğini açıklamıştı.

Nabi ayrıca, bazı uluslararası oyuncuların da sürece dahil olabileceğini ve işlemlerin çok yönlü şekilde sürdüğünü ifade etmişti.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Mayıs’ta yaptığı açıklamada İran Millî Takımı’nın turnuvaya katılımına değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“İran Millî Futbol Takımı Dünya Kupası’na katılabilir, ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum.”

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GERGİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Vize süreci devam ederken, İran’ın turnuvaya katılımı ve güvenlik tartışmaları uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Sürecin, 2026 Dünya Kupası öncesi diplomatik ve sportif açıdan kritik bir başlık haline geldiği değerlendiriliyor.