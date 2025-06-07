İran medyasından gündeme bomba gibi düşen iddia: İsrail'e ait stratejik bilgiler ele geçirildi! Tahran'dan istihbarat operasyonu

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IRIB TV1, belgelerin içeriğine ya da nasıl ele geçirildiğine dair detaylı bilgi vermedi. Ancak İran'ın ulaştığı binlerce sayfalık dokümanlarda, Tel Aviv'in en hassas ve gizli planlarının yer aldığı iddia edildi.

İran'ın diğer resmi kurumları ve medya organları bu iddialara dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Devlet televizyonunun aktardığına göre, materyaller "gizli bir operasyon" sonucu temin edildi. Haberde, Tahran'ın ele geçirdiği belgelerin arasında fotoğraf ve video kayıtlarının da bulunduğu ifade edildi. IRIB TV1, İran makamlarının bu verileri güvenli şekilde ülkeye getirdikten sonra incelemeye aldığını kaydetti.

AFP'nin haberine göre, İran ile İsrail arasında on yıllardır süren gerginlik, istihbarat alanında da yoğun bir mücadelenin başlamasına yol açtı. İki ülke, siber savaşlardan suikastlara, insansız hava aracı (İHA) saldırılarından sabotaj eylemlerine kadar geniş bir yelpazede mücadele ediyor. Tahran yönetimi, İsrail'i İranlı nükleer fizikçilerin öldürülmesinden sorumlu tutarken, Tel Aviv ise İran'ı bölgedeki militan grupları desteklemekle suçluyor.

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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'daki konutunda İsrail'in düzenlediği suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

Batılı ülkeler ve özellikle ABD, İran'ın nükleer silah geliştirdiği iddialarını sık sık gündeme getiriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 5 Haziran'da Lübnan'ın Al Manar televizyonuna yaptığı açıklamada, bu iddiaların doğru olmadığını ve nükleer silah edinmeyi amaçlamadığını savunurken, ABD ile yürütülen nükleer müzakerelerde uranyum zenginleştirme konusunda herhangi bir kısıtlamayı kabul etmeyeceklerini vurguladı. Erakçi, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na taraf olduklarını ve sivil nükleer enerji hakkına sahip bulunduklarının altını çizdi.

Erakçi, ABD ile müzakerelerde uranyumun zenginleştirilmesi konusunda anlaşmazlıklar olduğunu ancak diplomasi penceresinin açık olduğunu ve müzakereler yoluyla bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirtti.

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İran'ın, ABD ile gerçekleştirdiği müzakerelerin "karşılıklı saygı ortamında ve anlaşmaya varma yönünde ciddi bir iradeyle yapıldığını" söyleyen Erakçi, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusunun iki taraf arasındaki en önemli ve temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğuna dikkati çekti.

Ülkesinin sivil nükleer programını sürdürme konusunda kararlı olduğunu aktaran Erakçi, "Zenginleştirme, tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçlarımızı karşılamak için elzemdir. Yurt içinde üretilen radyoaktif izotoplar, her yıl 1 milyondan fazla hastanın tedavisine yardımcı oluyor. Bilim insanlarımızdan bazıları bu başarıya ulaşabilmek için canlarını feda etti. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

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ABD'nin İran'a gönderdiği nükleer anlaşma teklifine ilişkin Erakçi, "ABD'nin son önerisi inceleniyor ve uygun zamanda İran'ın ulusal çıkarları doğrultusunda yanıt verilecek" ifadesini kullandı.

Erakçi, "Diplomasi penceresinin hala açık olduğuna ve müzakereler yoluyla bir çözüm bulma ihtimalinin gerçek olduğuna inanıyorum" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi

TRUMP'IN İRAN'A TEKLİFİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor. İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

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Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor. Taraflar, bugüne kadar Umman aracılığında beş tur görüşme gerçekleştirdi. Bir sonraki görüşmelerin yeri ve zamanı henüz belirlenmedi.

ABD, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasını da içeren bir anlaşma teklifi sunmuştu. İran ise beklentilerini karşılamayan teklifi kabul etmeyeceğini ve kendi teklifini içeren şekilde ABD'ye bir yanıt hazırladığını bildirmişti.

Tahran'ın İsrail'e ait hassas stratejik bilgileri ele geçirdiği iddiaları, İran'ın nükleer programı etrafındaki gerilimin tırmandığı bir döneme denk geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer altyapısının hedef alınması gerektiği yönündeki açıklamalarını ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana sıkça yinelemişti. İsrail ve İran arasındaki gerginlik, Tel Aviv'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana en üst seviyeye ulaştı.