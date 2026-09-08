İran medyası duyurdu: Hark ve Cask'ta patlama sesleri

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İran basını, Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İRAN’A AİT PETROL TANKERİNE HARK ADASI YAKININDA ABD SALDIRISI

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ediyor. İran merkezli Tasnim haber ajansı, Basra Körfezi'nde önemli bir petrol terminali olan Hark Adası’nın yaklaşık dört mil açığında İran’a ait küçük bir petrol tankerine ABD tarafından füze saldırısı düzenlendiğini bildirerek, saldırıda can kaybı olmadığını aktardı. Ajans, geminin tahliye edildiğini ifade etti.

İRAN'DAN UYARI

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, ABD’nin tehdidine karşılık vererek uyarı mesajı yayımladı.

Mesajda, “ABD ordusu, üç İran petrol tankerini hedef almakla tehdit etti. İran’ın gemilerine yönelik herhangi bir saldırı karşısında, ABD’nin bölgedeki üsleri ve çıkarları İran Silahlı Kuvvetleri tarafından şiddetli şekilde hedef alınacaktır.” ifadeleri yer aldı.

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Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de hiçbir teknolojik unsurun İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gözetleme gücünü aldatamayacağını söyleyerek, “Fars Körfezi’ndeki beylik teknolojik gençliğimize ait, Domuzlar Körfezi’ne dönün.” dedi.