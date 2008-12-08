İran meclis heyeti Türkiye'ye geliyor

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İran Meclisi'nden bir heyetin yakın bir gelecekte Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edeceklerini söyledi.
İran heyetinin Ankara'da çeşitli temaslarda bulunacağını belirten Burucerdi, ziyaretin bir hafta sonra yapılmasının planlandığını kaydetti.
Ziyarette iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularının da ele alınması bekleniyor.