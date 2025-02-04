×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran Meclis Başkanı açıkladı: Başörtüsü yasasını devlet askıya almış

Güncelleme Tarihi:

#İran#Muhammed Bakır Kalibaf#Başörtüsü Yasası
İran Meclis Başkanı açıkladı: Başörtüsü yasasını devlet askıya almış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 07:00

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, zorunlu başörtü yasasının Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kararıyla uygulanmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Kalibaf, Tahran’daki Allame Tebatebai Üniversitesi’ndeki öğrencilere konuşma yaptı. Bir grup muhafazakâr öğrencinin önceki hükümet tarafından hazırlanan ve Eylül 2023’te Meclis’te kabul edilen “İffet ve Başörtüsü Kültürünün Desteklenmesi” adlı yasanın neden uygulanmadığını sorması üzerine Kalibaf, “Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin eğer bir yasa gerginliğe yol açıyorsa, Konsey Sekreteryasının bunu durdurabileceği yönünde bir yetkisi var” diye konuştu.  Başörtüsü zorunluluğunu ihlal ettiği gerekçesiyle Eylül 2022’te gözaltına alınan Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesi üzerine gösteriler başlamış, çok sayıda kişinin öldüğü olaylar sonrasında yasağa uymayanların oranı artmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Muhammed Bakır Kalibaf#Başörtüsü Yasası

BAKMADAN GEÇME!