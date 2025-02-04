İran Meclis Başkanı açıkladı: Başörtüsü yasasını devlet askıya almış

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Kalibaf, Tahran’daki Allame Tebatebai Üniversitesi’ndeki öğrencilere konuşma yaptı. Bir grup muhafazakâr öğrencinin önceki hükümet tarafından hazırlanan ve Eylül 2023’te Meclis’te kabul edilen “İffet ve Başörtüsü Kültürünün Desteklenmesi” adlı yasanın neden uygulanmadığını sorması üzerine Kalibaf, “Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nin eğer bir yasa gerginliğe yol açıyorsa, Konsey Sekreteryasının bunu durdurabileceği yönünde bir yetkisi var” diye konuştu. Başörtüsü zorunluluğunu ihlal ettiği gerekçesiyle Eylül 2022’te gözaltına alınan Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesi üzerine gösteriler başlamış, çok sayıda kişinin öldüğü olaylar sonrasında yasağa uymayanların oranı artmıştı.