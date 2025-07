İran lideri Pezeşkiyan sessizliğini bozdu: İsrail'e meydan okudu... 'Savaşa hazırız'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'in başlatabileceği olası bir savaşa hazır olduğunu açıkladı. Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ateşkes konusunda iyimser olmadığını ifade etti ve Tahran'ın barışçıl amaçlarla nükleer programını sürdürme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, İsrail ile 12 gün süren savaşın sona ermesinin ardından ilk kez Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'ya konuştu.

Pezeşkiyan, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "İsrail'in olası askeri hamlelerine tamamen hazırız. Silahlı kuvvetlerimiz İsrail'in derinliklerine yeniden saldırma kapasitesine sahip" ifadelerini kullandı.

İran lideri, 12 gün süren çatışmaları sona erdiren ateşkesin sürekliliği konusunda şüphelerini dile getirerek, "Bu konuda iyimser değiliz" dedi.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle, potansiyel bir savaşa hazırız. Biz olası her senaryoya hazırlıklıyız. İsrail bize güçlü darbeler vurdu, biz de onları kalplerinden vurduk. Ancak hasarın boyutunu ya da kayıplarını gizliyorlar"

İsrail'in İran'ın önde gelen komutanlarını ve nükleer bilim insanlarını öldüren saldırılar ile ülkedeki lider kadroyu "ortadan kaldırmayı" amaçladığını ancak "bu girişimin tamamen başarısız olduğunu" söyledi.

"TRUMP'IN İDDİASI YANILSAMADAN İBARET"

İran lideri, uluslararası tepkilere rağmen uranyum zenginleştirme programına devam edeceklerini vurguladı. Pezeşkiyan, nükleer geliştirme sürecinin uluslararası hukuk çerçevesinde ilerleyeceğini belirtti.

"ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söylüyor ve biz bunu kabul ediyoruz çünkü nükleer silahlar geliştirmeyi dini, insani ve stratejik prensiplerle reddediyoruz" diyen Pezeşkiyan, "Diplomasiye inanıyoruz, bu nedenle gelecekteki tüm müzakerelerin kazan-kazan mantığına göre yapılması gerektiğini savunuyoruz. Tehditleri ve dayatmaları asla kabul etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, "Trump'ın nükleer programımızın sona erdiği iddiası sadece bir yanılsamadan ibaret” dedi ve "Nükleer kapasitemiz tesislerde değil, bilim insanlarımızın zihnindedir" sözlerini açıklamasına ekledi.

İSRAİL'İN KENDİSİNE SUİKAST DÜZENLEDİĞİNİ BELİRTTİ

Cumhurbaşkanı'nın İsrail'in saldırısında hafif yaralandığı bildirilen Pezeşkiyan, 15 Haziran'da Tahran'da düzenlenen Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında İsrail'in kendisine suikast girişiminde bulunduğunu belirtti.

Suikast girişimi hakkında sorulan soruya Pezeşkiyan, İran'ın siyasi liderliğini hedef alan ve “ülkeyi kaosa sürükleyerek tamamen devirmek” amacıyla İsrail tarafından hazırlanan planın bir parçası olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, "Ancak planları başarısız oldu" dedi.

"KATAR'A YÖNELİK SALDIRI DEĞİLDİ"

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın Katar'daki El Udeyd üssüne düzenlediği saldırının Katar'a ve halkına yönelik bir saldırı olmadığını vurguladı.

Saldırıların olduğu gün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'yi arayarak ülkesinin tutumunu aktardığını belirten Pezeşkiyan, "Bizimle Katar arasında düşmanlık veya rekabet olması gerektiği gibi bir düşünce ya da hayalimiz yok. Açıkça ve dürüstçe söylüyorum ki, Katar Devleti'ne saldırmadık, ancak ülkemizi bombalayan Amerika'nın üssüne saldırdık. Katar ve halkına karşı tüm niyetlerimiz iyi ve olumludur" dedi.

İSRAİL VE UKRAYNA 'İRAN TEHDİDİNE' KARŞI EL SIKIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

