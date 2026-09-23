İran lideri Pezeşkiyan New York'ta rest çekti: Soykırımı işliyorlar bize terörist diyorlar

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, dünya liderlerine şu sözlerle hitap etti:

"ABD Başkanı Donald Trump bizi terörizmin sponsoru ilan etti ancak biz terörün mağduruyuz. Liderimizin yasal çerçeve olmadan suikasta uğradığı İran'dan geliyorum. Okul çocuklarının öldürüldüğü İran'dan geliyorum. ABD ve İsrail füzeleriyle öldürüldü bu masum çocuklar. Spor salonunda oyun oynayan çocuklar, ABD tarafından hedef alındılar. Masum çocuklar, erkeklerimiz, kadınlarımız katledildi.

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"SOYKIRIMI ONLAR İŞLİYOR, BİZ 'TERÖRİST' OLUYORUZ"

Bizler terörist ilan ediliyoruz ancak terörün mağduruyuz. Ülkemizi hedef alan korkak saldırılar karşısında kendimizi koruduk. Halkımız, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı durdu. Üniversitelerimizi, hastanelerimizi, okullarımızı hedef aldılar ve hepsi de uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleşti. İsmail Haniye, ben göreve başladığım gün suikasta uğradı. Gazze'de 80 binden fazla insanı vahşice katlettiler. Ellerindeki son teknoloji ile soykırım işlediler. Biz mi terörist oluyoruz? Soykırımı onlar işliyor, biz 'terörist' oluyoruz. Hukukun hiçbir kısmına uymayan onlar. Biz de yanıt verdik. Kendini savunma imkânı olmayan insanlar bugün yerle bir edilir. Güçlüler, insanlığı düşünmek yerine yıkımı yaratıyorlar. Bizi terörist ilan ediyorlar. İran onlarca yıldır hiçbir ülkeye saldırmamışken istikrarsızlığın kaynağı olarak gösteriliyor. Seçtiğimiz yol, kendimizi savunmak için güce ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Biz kimseyi silahlarla tehdit etmiyoruz. Aradığımız şey işbirliği.

İsrail ve Amerika tarafından silahlandırılmış, eğitilmiş gruplar halkları tehdit ediyor. Bizim halkımız her gece sokakta ki onlar gücümüzün temini. Biz gücümüzü hâkimiyet için değil, halkımızın güvenliği için istiyoruz. Barış, savaş sahasında gelmeyecek. İran'daki halkın güvenlik taahhütlerini vermeliler. Öyle bir bölgedeyiz ki savaşın sınır tanımadığı, ülkelere taştığı bir bölge. Biz komşularımızla sorun istemiyoruz. Güçlü komşular istiyoruz. Füzelerini ve askeri teknolojilerini bölgede istikrarsızlık yaratmak için kullanıyorlar. Bu savaşın genişlemesi güvenlik ile sonuçlanmayacak.

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"İŞGAL DEVAM ETTİKÇE GAZZE'DE DİRENİŞ SÜRECEK"

Aynı şekilde Gazze de uluslararası toplumun vicdanında yara olarak kalmaya devam ediyor. Gazze'de ve Filistin'de işgal sürerken barıştan bahsedemeyiz. Gazze, durmak bilmeyen korkunç felaketlere rağmen mukavemetini gösterdi. İşgal sürdükçe de direniş devam edecek. Ama şunu bilmelisiniz ki İran hiçbir zaman savaş başlatmadı ancak pes de etmeyecek. Bu savaş bize dayatıldı. Savaştan korkmuyoruz. Biz vatanımızı savunuyoruz. Bu toplantının konusu karşılıklı güven ancak sadece kelimeler ile tesis edilemez.

"NÜKLEER İSRAİL'DE, MÜFETTİŞLER İRAN'DA"

Nükleer başkasının elinde olunca sorun olmuyor. Atom ve nükleer silahlar İsrail'in elinde ama bunu denetleyenler İran'a gelmek istiyor. İsrail, Gazze'de 70 binden fazla insanı katletti. İran müzakere masasındayken bombalanmaya devam etti. İsrail denetlenmiyor, İsrail öldürüyor ama İran'a yaptırım uygulanıyor. Biz özel muamele değil, eşit haklar istiyoruz. İran bu gururlu tarihinde şu dersi çıkardı: Gücü olmayan bir dünya tehlikeli, sadece zorbaların dilini konuşan dünya ise güvensizlik yaratır. Sadece güçlünün ve zorbanın hâkim olduğu dönemlere dönmemeliyiz. Terörizmin siyaset ve müzakerelerin yerine geçtiği dünyaya geri dönmemeliyiz.

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"İRAN DİZ ÇÖKMEYECEK"

Dünyaya davette bulunuyoruz. Zayıflıktan değil, hoşgörümüze dayanarak davette bulunuyoruz. Ya birlikte güveni inşa ederiz ya da güvensizlik içinde hep beraber yaşarız. Her halkın kendi kaderini tayin ettiği bir gelecek istiyoruz. Bir barış tüm halkları kapsamıyor ise barış değildir. Bay Trump ve diğer zorbalar tarafından anlaşılmalıdır, İran diz çökmeyecek."

ABD HEYETİ SALONU TERK ETTİ

ABD temsilcisi bir kişi, Pezeşkiyan'ın konuşmasının başlamasından birkaç dakika sonra salondan ayrılmak için ayağa kalktı ve salonu terk etmek üzere kapıya yöneldi.

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Al Arabiya'nın aktardığı bilgiye göre, Washington heyetinin bulunduğu sıra tamamen boş kalırken ABD'li temsilcinin sırtını dönmeden kürsüye baktığı görüldü.