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İran lideri Hamaney'den 3 bin 458 mahkuma af veya ceza indirimi

#İran#Ali Hamaney#Af
İran lideri Hamaneyden 3 bin 458 mahkuma af veya ceza indirimi

İran lideri Ali Hamaney, 3 bin 458 mahkum hakkında af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı.

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Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin önerisi ve İran liderinin onayıyla 3 bin 458 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Kararın, Hazreti Muhammed'in doğum günü dolayısıyla, Devrim Mahkemeleri, Devlet Ceza Kurumları ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsadığı belirtilirken, söz konusu mahkumlardan kaçının affedildiği kaçında ise ceza indirimine gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci fıkrasına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

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#İran#Ali Hamaney#Af

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