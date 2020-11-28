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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

İran lideri Hamaney: "Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır"

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İran lideri Hamaney: "Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır"
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Hamaney, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastına ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı.

İran lideri Ali Hamaney, İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili, "Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Hamaney, İranlı nükleer bilimci Fahrizade suikastına ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı.  

Fahrizade'yi öldürenleri "kiralık katiller ve zalimler" şeklinde nitelendiren Hamaney, mesajında, "Yetkililer cinayetin takipçisi olmalıdır. Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır. Fahrizade'nin bilimsel ve teknolojik tüm alanlardaki çalışmaları sürdürülmelidir." ifadelerine yer verdi. 

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikasta ilişkin İsrail'i suçlamıştı. 

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalacağına dair beklentiler oluşmuştu. Uluslararası medyada, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden İsrail ile İran'ı provoke edecek adımlar atabileceğine ilişkin endişelere yer verilmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Irak'taki İran destekli milis gruplara, Trump görevinden ayrılana kadar ABD'ye karşı eylemleri durdurma talimatı verdiği iddia edilmişti. 

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