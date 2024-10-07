İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani kayıp! Askerler arasında büyük panik, Tahran'dan ilk açıklama

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New York Times'ın haberine göre, Tuğgeneral İsmail Kaani'nin Cuma günü Beyrut'ta gerçekleşen hava saldırısından sonra nerede olduğu hala bir sır. İsrail medyası onun öldüğünü iddia ederken Arap medyasında komutanın yaralı olabileceğine dair haberler dolaşıyor.

Times'ın ulaştığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan kaynaklar, Kaani'nin son olarak, İsrail'in düzenlediği bir dizi saldırının ardından Hizbullah yetkilileri ile görüşmek için Beyrut'a gittiğini söylediler.

İsrail'in N12 gazetesi ise Kaani'nin, Nasrallah'ın yerine Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen Haşim Seyfeddin'in Dahiye'de hedef alındığı saldırıda yaralanmış olabileceğini öne sürüyor.

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Hizbullah ise Haşim Seyfeddin'in durumuna dair net bir açıklama yapmayı reddediyor. Grup, İsrail'in aralıksız bombardımanı nedeniyle kurtarma ekiplerinin bölgeye giremediğini, saldırının sonuçlarının hala değerlendirildiğini söylüyor.



İran medyası, komutanın Cuma günkü saldırıdan bu yana kamuoyunda görülmediğini ve Nasrallah için düzenlenen anma töreninde dikkat çekici bir şekilde bulunmadığını yazarken İranlı bir asker Times'a, Kaani hakkındaki kafa karışıklığının askerler arasında paniğe neden olduğunu söyledi.

Times of Israel gazetesi de İranlı yetkililerin de Kaani'den haber alınamadığını doğruladığını yazdı.



Times, Kaani'nin son olarak 29 Eylül'de Tahran'da kamuoyu önüne çıktığını yazarken İran medyasında 'General Kaani nerede?' haberleri dikkat çekti.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI SONRASI SEÇİLMİŞTİ

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Kaani, selefi Kasım Süleymani'nin 2020 yılında Bağdat'ta düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında öldürmesinin ardından Tahran tarafından Kudüs Gücü'ne liderlik etmesi için seçildi.

İran'ın Kudüs Gücü, Gazze'de Hamas, Yemen'de Husiler ve Lübnan'da Hizbullah ile yakın ilişkilere sahip.

