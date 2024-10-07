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İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani kayıp! Askerler arasında büyük panik, Tahran'dan ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Kaani#İran#Beyrut
İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani kayıp Askerler arasında büyük panik, Tahrandan ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 13:13

İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani'den geçtiğimiz hafta Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırılardan beri haber alınmadığı iddia ediliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Koordinasyon Yardımcısı İrec Mescidi, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin öldürüldüğü ve kendisinden haber alınmadığı yönelik iddiaları yalanlayarak, “Kaani'nin sağlık durumu iyi ve görevine devam ediyor” dedi.

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New York Times'ın haberine göre, Tuğgeneral İsmail Kaani'nin Cuma günü Beyrut'ta gerçekleşen hava saldırısından sonra nerede olduğu hala bir sır. İsrail medyası onun öldüğünü iddia ederken Arap medyasında komutanın yaralı olabileceğine dair haberler dolaşıyor.

İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani kayıp Askerler arasında büyük panik, Tahrandan ilk açıklama

HAŞİM SEYFEDDİN'İN YANINDA MIYDI?

Times'ın ulaştığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan kaynaklar, Kaani'nin son olarak, İsrail'in düzenlediği bir dizi saldırının ardından Hizbullah yetkilileri ile görüşmek için Beyrut'a gittiğini söylediler.

İsrail'in N12 gazetesi ise Kaani'nin, Nasrallah'ın yerine Hizbullah'ın başına geçmesi beklenen Haşim Seyfeddin'in Dahiye'de hedef alındığı saldırıda yaralanmış olabileceğini öne sürüyor.

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Hizbullah ise Haşim Seyfeddin'in durumuna dair net bir açıklama yapmayı reddediyor. Grup, İsrail'in aralıksız bombardımanı nedeniyle kurtarma ekiplerinin bölgeye giremediğini, saldırının sonuçlarının hala değerlendirildiğini söylüyor.

İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani kayıp Askerler arasında büyük panik, Tahrandan ilk açıklama

ASKERLER ARASINDA PANİĞE NEDEN OLDU

İran medyası, komutanın Cuma günkü saldırıdan bu yana kamuoyunda görülmediğini ve Nasrallah için düzenlenen anma töreninde dikkat çekici bir şekilde bulunmadığını yazarken İranlı bir asker Times'a, Kaani hakkındaki kafa karışıklığının askerler arasında paniğe neden olduğunu söyledi.

Times of Israel gazetesi de İranlı yetkililerin de Kaani'den haber alınamadığını doğruladığını yazdı.

İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani kayıp Askerler arasında büyük panik, Tahrandan ilk açıklama

Times, Kaani'nin son olarak 29 Eylül'de Tahran'da kamuoyu önüne çıktığını yazarken İran medyasında 'General Kaani nerede?' haberleri dikkat çekti.

KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI SONRASI SEÇİLMİŞTİ

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Kaani, selefi Kasım Süleymani'nin 2020 yılında Bağdat'ta düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında öldürmesinin ardından Tahran tarafından Kudüs Gücü'ne liderlik etmesi için seçildi.

İran'ın Kudüs Gücü, Gazze'de Hamas, Yemen'de Husiler ve Lübnan'da Hizbullah ile yakın ilişkilere sahip.

İran Kudüs Gücü komutanı İsmail Kaani kayıp Askerler arasında büyük panik, Tahrandan ilk açıklama

İLK AÇIKLAMA AZ ÖNCE GELDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Koordinasyon Yardımcısı İrec Mescidi, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin öldürüldüğü ve kendisinden haber alınmadığı yönelik iddiaları yalanlayarak, “Kaani'nin sağlık durumu iyi ve görevine devam ediyor” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Koordinasyon Yardımcısı İrec Mescidi, geçtiğimiz hafta Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlenen saldırıdan bu yana Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'den haber alınmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Mescidi, “Birçok kişi, ‘General Kaani'ye ne oldu?’ diye sorarak açıklama yapmamızı istiyor. Ancak açıklama yapmaya gerek yok. Kendisinin sağlık durumu iyi ve görevine devam ediyor” dedi.

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#İsmail Kaani#İran#Beyrut

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