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AA
Haber Giriş: 05.10.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

İran Kovid-19 Bilim Kurulu üyesi Merdani: "Koronavirüsün Tahran'daki artışı endişe boyutunun çok üstünde"

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İran Kovid-19 Bilim Kurulu üyesi Merdani: "Koronavirüsün Tahran'daki artışı endişe boyutunun çok üstünde"
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İran'daki Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Mesud Merdani, başkent Tahran'daki vaka artışları ve can kayıplarının endişe boyutunu aştığını söyledi. 

Yerel medyaya açıklamada bulunan Merdani, salgınla ilgili sağlık protokolleri ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasını eleştirdi.

Başkentte yatırılan Kovid-19 hasta sayısının çok fazla arttığını ve hastanelerin kapasitelerinin dolduğunu aktaran Merdani, "Hastaneler yeni hasta kabul edecek durumda değiller. Vakaların artması nedeniyle can kayıpları da yükseliyor. Koronavirüsün Tahran'daki artışı endişe boyutunun çok üstünde. Tahran'da koronayla mücadele süreci çok kötü gidiyor." dedi.

Sağlık protokolleri ve sosyal mesafe kurallarına riayet oranlarının muharrem ayından bu yana düşüşte olduğuna dikkati çeken Merdani, "Bu günlerde insanlar hafta sonu seyahatlerine çıkmaya devam ederse sahra hastaneleri kurmak zorunda kalacağız." uyarısında bulundu.

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