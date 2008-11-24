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İran: Korsanlara karşı tüm seçenekler masada

İran, gemilerini kaçıran korsanlara karşı güç kullanımı dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hasan Kaşkavi, Aden Körfezi ve uluslararası karasularda seyreden İran gemilerini korsan saldırılarına karşı korumak için gereken önlemlerin alınacağını söyledi.

“Uluslararası yasa ve haklar çerçevesinde gerekli görüldüğünde korsanlara karşı güç kullanımı dahil her türlü seçeneğin masada tutulduğunu” belirten sözcü, korsanlara karşı mücadelede uluslararası ilgili birimlerin de görev ve sorumluluklarının olduğunu kaydetti.

İran Gemicilik Şirketi, İran'a buğday getiren Hong Kong bandıralı “Delight” adlı geminin geçen hafta Aden Körfezi'nde Somalili korsanlarca kaçırıldığını açıklamıştı.

Bender Abbas Limanı'na 36 bin ton buğday getirmek için yola çıkan gemide 7'si İranlı 25 kişilik mürettebat olduğu kaydedilmişti.
Aden Körfezi'nin uluslararası karasularında Çin'den Hollanda'ya 40 bin ton demir filizi taşıyan 29 kişilik mürettebatı bulunan İran bandıralı kuru yük gemisi de 21 Ağustosta kaçırılmış, müzakereler sonucu gemi ve mürettebatı 10 Ekimde serbest bırakılmıştı.

Somali'de 1991'den beri etkin bir merkezi hükümetin kurulamaması ve kıyı güvenliğinin yeterli olmaması nedeniyle silahlı korsanlar, fidye almak için sık sık gemi kaçırıyor.
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