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İran kayıplarını uğurladı: Tahran'da binlerce kişi katıldı

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#İran#Tahran#Cenaze Töreni
İran kayıplarını uğurladı: Tahranda binlerce kişi katıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 10:39

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden yetkililer ve bilim insanları için Tahran’da cenaze törenleri düzenlendi. Törene binlerce kişi katılırken "ABD'ye ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları atıldı. Törene, başta Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

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İsrail’in 13 Haziran’da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri dahil İranlı üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ve bazı sivillerin de aralarında olduğu 60 kişi için düzenlenen devlet cenaze töreni, başkent Tahran'da yerel saatle 08.00'de başladı.

Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılınan cenaze namazlarıyla başlayan törenlere Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

İran kayıplarını uğurladı: Tahranda binlerce kişi katıldı

İran devlet televizyonu, "Şehitleri anma töreni resmen başladı" açıklamasını yaparken, cenaze törenine katılan binlerce kişinin siyah giysiler giydiği görüldü.

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Tören alanında toplananlar, ellerinde İran bayrakları ve şehit komutanların resimlerini tutarken matemi simgeleyen siyah bayraklarla dualar ve mersiyeler okudu.

Törenin başladığı Devrim Meydanı yakınlarında, İran bayraklarına sarılı komutanların tabutlarının taşındığı sırada ABD ve İsrail aleyhine "ABD'ye ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganlar atıldı.

Özgürlük Meydanı'na kadar uzanan 11 kilometrelik tören alayında, hoparlörlerden vatansever şarkılar yükseldi.

İran kayıplarını uğurladı: Tahranda binlerce kişi katıldı

Törene, 13 Haziran'daki saldırılarda yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği iddia edilen eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Şemhani ile Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani’nin de katıldığı görüldü.

İnkılap Meydanı’ndan Azadi Meydanı’na kadar büyük bir halk topluluğunun eşliğinde taşınan cenazeler oradan da bir kısmı Tahran olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde toprağa verilecek.

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#İran#Tahran#Cenaze Töreni

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