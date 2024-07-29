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İran, kaçak yakıt taşıyan tankere el koyarak 9 kişiyi gözaltına aldı

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#İran#Kaçak Yakıt#Togo
İran, kaçak yakıt taşıyan tankere el koyarak 9 kişiyi gözaltına aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 15:32

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde 700 bin litrenin üzerinde kaçak yakıt taşıyan Togo bandıralı petrol tankerine el koyulduğunu ve gemide bulunan 9 yabancı uyruklu mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu.

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İran, kaçaklıkla mücadele çerçevesinde Basra Körfezi’nde operasyon düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Basra Körfezi’nde 700 bin litrenin üzerinde kaçak yakıt taşıdığı tespit edilen Togo bandıralı petrol tankerine el koyuldu ve gemide bulunan 9 mürettebat gözaltına alındı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Iraklı bir iş insanına ait olduğu belirtilen “Pearl G” adlı petrol tankerinin Basra Körfezinde bulunan “Araş Petrol Sahası” yakınlarında İran gemilerinden kaçak yakıt ikmali yaparken tespit edildiği belirtildi. Tankerde gözaltına alınan 9 mürettebatın ise Hindistan uyruklu olduğu aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 22 Temmuz’da Basra Körfezi’nde 1,5 milyon litre kaçak yakıt taşıyan Togo bandıralı petrol tankerine el koyulduğunu ve gemide bulunan 12 yabancı uyruklu mürettebatın gözaltına alındığını duyurmuştu.

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#İran#Kaçak Yakıt#Togo

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