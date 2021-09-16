Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Varanktan TEKNOFESTte yarışan takımlara ziyaretBakan Varank'tan TEKNOFEST'te yarışan takımlara ziyaret#TEKNOFEST
Son Dakika: Marcao Galatasaray - Lazio maçıyla geri döndü Savunmadaki partneri...Son Dakika: Marcao Galatasaray - Lazio maçıyla geri döndü! Savunmadaki partneri... #Galatasaray
Marmariste çıkan orman yangını kontrol altına alındıMarmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı#Marmaris
Burnley Sean Dyche ile yeni sözleşme imzaladıBurnley Sean Dyche ile yeni sözleşme imzaladı#Burnley
İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi#İran
ABden dikkat çeken açıklama: Afganistanda olanlar gözümüzü açmalıAB'den dikkat çeken açıklama: Afganistan'da olanlar gözümüzü açmalı#Afganistan
Selçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaretSelçuk Bayraktar’dan Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda takımlara ziyaret#TEKNOFEST
Milyonları ilgilendiriyor... 55 maddelik Ekonomi Paketinin detayları belli olduMilyonları ilgilendiriyor... 55 maddelik Ekonomi Paketi'nin detayları belli oldu#Ekonomi Paketi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabasıÜnlü şarkıcı ve oyuncu şoke etti: Harap olmuştum, hayatta olmam arkadaşlarımın ortak çabası! #Michelle Heaton
Derya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımıDerya Şensoy’dan duygulandıran Ferhan Şensoy paylaşımı#Ferhan Şensoy
HABERLERDünya Haberleri

İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi

#İran#Johnson & Johnson#Aşı
İran, Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay verdi

İran, ABD’li ilaç şirketi Johnson & Johnson (J&J) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen tek dozluk aşıya kullanım izni verdi.

Haberin Devamı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Rıza Şanesaz, ülkede iki yeni yabancı üretim aşının daha onaylandığını açıkladı.

Şanesaz, tek doz olarak kullanıma sunulan ABD üretimi J&J ve Rusya tarafından geliştirilen Sputnik Light aşılarına Gıda ve İlaç Dairesi Hukuk Komisyonu tarafından ülkede kullanım onayı verildiğini belirtti.

İran'da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde devreye sokulan yaptırımlar ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerikan ve İngiliz menşeli aşıların ithalatını yasaklaması gibi nedenlerle aşı tedariki konusunda ortaya çıkan sıkıntılar son haftalarda aşıldı.

Daha önce Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişini yasaklayan İran lideri Ali Hamaney, 11 Ağustos'ta, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır." demişti. İran, son haftalarda yaklaşık 20 milyon doz aşının ülkeye girişini sağladı.

Sağlık Bakanı Behram Eynullahi de ülkede son 7 günde 7,9 milyon doz aşının uygulandığını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, bugüne kadar 27 milyon 2 bin 320 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 299 bin 855 kişiye de ikinci dozu yapıldı. Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 40 milyon 320 bin 175 doz aşı uygulandı.

İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı COVIRAN Bereket'i kullanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Johnson & Johnson#Aşı