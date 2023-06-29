İran, İsveç’in Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

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İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırılara tepkiler büyüyor. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsveç’in Tahran Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Stockholm'de Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırıların kınandığı belirtildi.



Dini değerlere saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Sözde ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu eylem içinde nefret ve şiddet barındırmaktadır. İsveç yönetiminin benzer saldırılar karşısındaki sessizliği ise tekrarlanan bu eylemlere cesaret veriyor” denildi.

Açıklamada ayrıca İran ve diğer İslam ülkelerinin İslami değerlere yönelik saldırılara daha fazla tahammül etmeyeceği belirtilerek, İsveç’ten üzerine düşen sorumluluğu alması istendi. İsveç yönetiminden dini değerleri hedef alan saldırıları engellemesi istenilen açıklamada, “Eğer İsveç zamanında dini değerlere yönelik saldırıların önünü almış olsaydı bugün Kur’an-ı Kerim’e yönelik bu saldırı gerçekleşmemiş olurdu” ifadeleri kullanıldı.



İsveç’te dün polisin izin vermesi üzerine Irak uyruklu sığınmacı Salvan Momika, başkent Stockholm’de bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermiş, olaya dünya çapındaki Müslüman ülkeler büyük tepki göstermişti.