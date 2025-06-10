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İran: İsrail’in nükleer belgeleri elimizde

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#İran#İsrail#Nükleer Silah
İran: İsrail’in nükleer belgeleri elimizde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 07:00

İRAN yönetimi İsrail’in nükleer programıyla ilgili istihbarat operasyonuyla belgeler ele geçirdiğini duyurdu.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın, İsrail’in nükleer programıyla ilgili istihbarat operasyonuyla ele geçirdiğini iddia ettiği belgelerde Avrupa ülkelerinin İsrail’in nükleer silah programına desteğini ortaya çıkaracağını söyledi. Dün Tahran’da düzenlenen günlük basın brifinginde konuya değinen Bekayi, “Bazı Avrupa ülkelerinin siyonist rejimin askeri nükleer programına aktif katılımı da çok manidardır” diye konuştu.

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip de önceki gün İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, belgelerin “İsrail’in nükleer altyapısına, Batı ülkeleriyle ilişkilerine ve savunma kapasitelerine dair kritik bilgiler içerdiğini” söylemişti. Tahran’ın açıklaması, İran’ın nükleer kapasitesini sınırlandırmaya yönelik görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

 

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#İran#İsrail#Nükleer Silah

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