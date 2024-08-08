İran İsrail’e nasıl yanıt verecek... 3 iddia

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Haberde ABD’nin bölgeye asker göndermesi ve saldırının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yeni hükümeti için ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan bir mesaj iletmesinin ardından Tahran yönetiminin planlarını gözden geçirdiği iddia edildi.

‘BUGÜN YA DA YARIN’

- Al Arabiya’nın Amerikan istihbaratına dayandırdığı habere göre İran’ın İsrail’e karşı saldırıya geçmesi, Washington’ın beklediğinden daha uzun sürüyor. Haberde gelen son bilgilere göre İran’ın muhtemel saldırısının perşembe veya cuma gününe kadar ertelenmiş olabileceği belirtildi.

- Ortadoğu başta olmak üzere tüm dünya İran ve Hizbullah’ın İsrail’i ne zaman hedef alacağını merak ederken İsrailli Haaretz gazetesine göre ‘bekleyiş’ de uygulanan stratejinin bir parçası olabilir. Haberde uzun bekleme süresi ile birlikte İsrail’in sinirlerinin bozulmasının ve misillemeyi beklerken kaynaklarını tüketmesinin hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Sergey Şoygu’nun pazartesi günkü Tahran ziyaretinde, İranlıların Ruslardan gelişmiş hava savunma sistemleri ve savaş uçağı satın almak istediği; ancak bu tip satın alımların uzun zaman alacağı aktarıldı.

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HAVAYOLLARINA UYARI

Bu arada Mısır dün gece, tüm havayolu şirketlerine üç saat için İran hava sahasından uzak durmaları talimatını verdi. Uyarının İran tarafından yapıldığı açıklandı.