İran İsrail’e füze yağdırdı… ‘Hayber’ füzesi ilk kez atıldı

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Devrim Muhafızları, Gerçek Vaat 3 Operasyonu’nun 20’nci dalgası kapsamında, başkent Tel Aviv ve Hayfa başta olmak üzere çok sayıda kente en az 40 balistik füze fırlattı.

ÇOK BAŞLIKLI FÜZE

İran, saldırılarda ilk kez üçüncü nesil Hayber (Hürremşehr-4) tipi çok başlıklı balistik füzeler kullanıldığını duyurdu. Sabah saatlerinde vurulan hedefler arasında Ben Gurion Havaalanı, bir biyolojik araştırma tesisi ve çok sayıda komuta, kontrol ve lojistik destek üssü yer aldı. Devrim Muhafızları, Hayber füzelerinin gelişmiş güdümü ile manevra kabiliyetinin İsrail’i “hazırlıksız yakaladığını ve dengesini bozduğunu” bildirdi.

İSRAİL’İN ‘FELEĞİ ŞAŞTI’

İran’ın misilleme füzeleri, İsrail’in kuzeyinden güneyine pek çok noktada Demir Kubbe’yi deldi. İsrail İtfaiyesi, kıyı şeridinde çok sayıda binanın yıkıldığını duyurdu. Tel Aviv’de 30 kişi olmak üzere, ülke genelinde toplam 86 kişi yaralandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, saldırının “çok ağır hasara” yol açtığını savundu. İsrail operasyonun başından beri can kaybını 24 olarak veriyor.

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İRAN’DAN BM ÇAĞRISI

Askeri misillemenin ardından İran, saldırıyı diplomatik zemine de taşıdı. İran’ın BM Daimî Temsilcisi Amir Said Iravani, ABD’nin İran’a saldırısı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi’nden ‘acil oturum’ talep etti. Iravani, BM’ye mektubunda “Uluslararası barış ve güvenliğin korunması doğrultusunda, İran, bu açık ve yasadışı saldırının görüşülmesi, en güçlü şekilde kınanması ve gerekli tüm tedbirlerin alınması amacıyla Güvenlik Konseyi’nin ivedilikle toplantıya çağrılmasını talep etmektedir” ifadelerine yer verdi.

İRAN NE YAPABİLİR?

ABD’nin İsrail’in ardından İran’ın nükleer tesislerini hedef alması sonrası gözler Tahran yönetiminin verebileceği olası yanıtlara çevrildi. Tahran’da Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin kıdemli analisti Abas Aslani, İran’ın muhtemel misillemelerine dair olası senaryoları Hürriyet’e değerlendirdi.

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YIKIMA GÖRE MİSİLLEME

Saldırıların sonucunda nükleer tesislerde meydana gelen zararın büyüklüğünün henüz bilinmediğini ifade eden Aslani, İran’ın yanıtının hasarın büyüklüğüne bağlı olarak sınırlı bir misilleme olabileceğini belirtti. Nükleer tesislerin hedef alınmasının ötesinde saldırıyla birlikte ABD’nin İran’a yönelik savaşa dahil olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getiren Aslani, Tahran’ın daha önce böyle bir eyleme yanıt vereceği konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

İSRAİL VE ABD ÜSLERİNE ŞİDDETLİ SALDIRILAR

İkinci olasılık olarak İran’ın İsrail’in yanı sıra ABD’yi de hedef aldığı, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri tesislerini vurduğu ve iki ülkeye de ciddi saldırılar gerçekleştireceği tam ölçekli bir savaşı işaret eden İranlı uzman, bu senaryoda İsrail’deki Dimona Nükleer Tesisi’nin İran’ın ve ona yakın güçler tarafından hedef alınabileceğini kaydetti. Uluslararası Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na taraf olmayan İsrail resmi olarak kabul etmese de Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI) İsrail’in en az 90 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu öne sürüyor.

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HÜRMÜZ KAPATILABİLİR

Son seçeneğin ilk iki seçeneğin bir karışımı olabileceğini söyleyen Aslani, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının da masadaki seçeneklerden biri olduğunu belirtti. Boğazın gemi trafiğine kapatılmasıyla hem bölgede hem de dünyada enerji dengesinin bozulacağının altını çizen İranlı uzman, Tahran’ın vereceği yanıtın 24 ya da 48 saat içinde ortaya çıkacağını ifade etti. Dünyada petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30’u, LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ticaretinin de yaklaşık yüzde 20’si bu hat üzerinden taşınıyor.