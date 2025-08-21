İran, İsrail ve ABD üçgeninde tansiyonu yükselten hamle: Kritik dönemde sert mesaj

Haberin Devamı

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, İsrail'in 12 gün süren saldırılarının ardından "üstün özelliklere sahip" yeni füzeler ürettiklerini duyurdu.

Savunma Bakanı Nasirzade, "Savunma Sanayisi Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada, ülkesindeki yeni silah teknolojileri hakkında bilgi verdi.

Nasirzade, "12 gün süren savaşta kullanılan füzeler Savunma Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce üretilmiş füzelerdi. Bugün ise önceki füzelerden çok daha üstün özelliklere sahip füzeler ürettik." dedi.

İranlı Bakan, İsrail'in tekrar saldırması durumunda yeni füzeleri kullanacaklarını kaydetti.

Nasirzade'nin bu açıklamasının ardından İran'ın, Umman Denizi'nde iki günlük füze tatbikatına başlayacağı bildirildi.

Haberin Devamı

Bu tatbikat, İran'ın Haziran ayında İsrail ve ABD ile girdiği 12 günlük savaş sonrası askeri gücünü sergileme kararlılığının bir göstergesi oldu.

İran'ın tatbikatında, füze denemeleri, insansız hava araçları (İHA) ve elektronik harp operasyonları yer alacak.

KRİTİK DÖNEMDE SERT MESAJ

İsrail ve İran arasındaki doğrudan çatışmalar sona erse de taraflar arasındaki gerilim devam ediyor.

Newsweek'te yer alan habere göre, İran'ın tatbikatı, "kritik dönemde sert mesaj" niteliği taşırken bölgede istikrarın son derece kırılgan olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Hem Tahran'ın hem Tel Aviv'in karşılıklı açıklamaları tansiyonu yükseltirken İran’ın gerçekleştirdiği tatbikat, hem İsrail ve ABD'ye bir uyarı niteliği taşıyor hem de olası bir savaşa hazır oldukları mesajını veriyor.

İRAN DONANMASI TATBİKATA BAŞLADI

İran donanması, iki gün boyunca Hint Okyanusu’nun kuzeyi ve Umman Denizi bölgesinde gerçekleştirilecek tatbikat için hazırlıklara başladı.

İran donanması, "1401 Daimi İktidar Füze Tatbikatı" ile kısa, orta ve uzun menzilli seyir füzeleri kullanarak belirlenen temsili yüzey hedefleri vuracak.

Haberin Devamı

Tatbikatın Sözcüsü Tuğamiral Abbas Hasani, tatbikat kapsamında kısa, orta ve uzun menzilli su üstü hedeflerini vurabilen "geniş bir yelpazede hassas vuruşlu seyir füzelerinin" test edileceğini söyledi.





Hasani, tatbikatın muharebe hazırlığını keskinleştirmek, komuta sistemlerini iyileştirmek ve caydırıcılığı güçlendirmek için tasarlandığını da sözlerine ekledi.​​​​​​​

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

Haberin Devamı

12 gün süren İsrail-İran savaşı sırasında 10 Temmuz 2025 günü İran füzeleri tarafından vurulan İsrail'deki bir bina

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.