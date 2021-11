İran: İsrail tehditlerini hayata geçiremez

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran, İsrail'in askeri saldırı tehditlerini “ciddi” olarak değerlendirmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hasan Kaşkavi, haftalık olağan basın toplantısında İsrail'in İran'a yönelik saldırı tehditlerini değerlendirdi.

Kaşkavi, “Dünyanın ve bölgenin içinde bulunduğu şartlar ve İsrail'in karışık iç sorunları, bu rejime diğer ülkeler için ciddi tehdit oluşturma ve saldırı imkanı vermiyor”dedi.



İsrail'in İran'a saldıracak güçte ve konumda olmadığını belirten Kaşkavi, “İran halkı, devleti ve ordusu, İsrail ve diğer tehditlere karşı koymak için sürekli hazır vaziyettedir” diye konuştu.



Filistin topraklarının işgalden kurtarılması için verilen mücadeleye İran'ın desteğinin sorulması üzerine Kaşkavi, şu cevabı verdi: “Filistin'e ve Lübnan'daki Hizbullah'a desteğimiz kesin, daimi ve kalıcıdır.”



Kaşkavi, bazı Arap ülkelerindeki yetkililerin, “İsrail ile diyalog kurulması ya da ilişkilerin normalleştirilmesi” yönündeki görüşlerine ilişkin olarak da şunları söyledi:



“İran, işgalci ve siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesine her zaman ve her koşulda karşıdır. Bu yönde atılacak her adım İran halkınca tasvip edilmeyecek” ifadesini kullandı.



İsrailli üst düzey yetkililer, “İran tehdidini bertaraf etmek için bu ülkeye saldırı düzenleyebileceklerini” açıklamışlardı.