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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 10:21,Son Güncelleme:

İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu

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İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu
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İran ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattığını açıkladı. Uydunun, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından fırlatıldığı ifade edildi.

İran ilk askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattığını açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada,  'Nur-1' adı verilen uydunun, İran’ın ortasında yer alan Kebir (Merkezi) Çölü’nden uzaya fırlatıldığı belirtildi.

İran’ın uzaya fırlattığı ilk askeri uydu olduğu vurgulanırken, başarılı bir şekilde yeryüzünün 425 kilometre uzaklığına bir yörüngeye yerleştiği aktarıldı. 

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