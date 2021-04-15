İran: İlerleme kaydedilmezse Viyana'da masadan kalkarız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İki gündür heyetler arası yoğun görüşmeler gerçekleşti. Bir kez daha ortak komisyon toplantısı bugün resmen başlayacak." dedi.

Arakçi, müzakerelerin yüzeysel olmaması gerektiğine işaret ederek, "Eğer görüşmelerde yapıcı bir ilerleme kaydedilirse devam edeceğiz. Aksi takdirde son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını Avusturya'nın başkenti Viyana'daki toplantılarda ele alıyor.

Taraflar, ilk olarak 6 Nisan Salı günü Viyana'da bir araya gelmişti. VİYANA TOPLANTILARI

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın seyri ve Mayıs 2018’de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan ABD’nin dönüşünün ele alınacağı toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran’dan üst düzey yetkililer katıldı.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora, toplantı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Net hedefimiz, anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili bir şekilde uygulanmasına geri dönmektir." ifadesini kullandı.

Toplantıda 2015’de imzalanan anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve yaptırımların kaldırılması gibi konuların yanı sıra ABD’nin KOEP’ye dönüş sürecine ilişkin değerlendirmeler ele alınıyor.

ABD'li yetkililer, ülkelerinin anlaşmadan çekilmesi nedeniyle KOEP’e ilişkin belirli periyodlarla düzenlenen ortak komisyon toplantılarına katılmıyordu.

Washington heyeti, iki yıldan fazla bir süre sonra ilk defa İran dışında anlaşmaya taraf ülkelerle geri dönüş hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

ANTONY BLİNKEN'DAN SÜRPRİZ AFGANİSTAN ZİYARETİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile ülkeden askerlerinin çekilmesi konusunu görüştü.

Konsey Başkanlığında yapılan görüşmede, Abdullah, ABD'nin Afganistan'daki askeri gücünü çekme konusunda aldığı kararı desteklediklerini söyledi.

Abdullah, ABD'nin bundan sonra da Afganistan'a yardıma devam etme taahhüdünü takdir ettiklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken de ABD'nin Afganistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldığını dile getirdi.

Askeri birliklerini çekmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin sona ermesi anlamına gelmediğine dikkati çeken Blinken, iki ülke arasında yeni bir ilişki ve iş birliği döneminin başladığını, bu süreçte çeşitli alanlarda iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Blinken'ın, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini açıklamıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara