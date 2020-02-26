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Dünya
Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Moskova: İran ile üçlü zirve üzerinde duruluyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Moskova: İran ile üçlü zirve üzerinde duruluyor
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 5 Mart’ta İstanbul’da planlanan dörtlü Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderler zirvesinin toplanamaması durumunda yine Türkiye’de Suriye’yi görüşmek üzere Türk-Rus zirvesi yapılması fikrine Kremlin’den açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “5 Mart tarihinde (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile Erdoğan arasında sadece ikili temasın yapılması yönünde şu an için bir çalışma yok. Ancak çoklu zirvenin gerçekleşebilmesi için temaslar devam ediyor” dedi. “Dörtlü Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa zirvesini mi, yoksa Astana üçlüsü Rusya-Türkiye-İran zirvesini mi kastediyorsunuz” sorusu üzerine Peskov, “Şu anda dörtlü zirve üzerinde çalışılmıyor. İran ile üçlü zirve üzerinde duruluyor” yanıtını verdi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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