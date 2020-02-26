Moskova: İran ile üçlü zirve üzerinde duruluyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “5 Mart tarihinde (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile Erdoğan arasında sadece ikili temasın yapılması yönünde şu an için bir çalışma yok. Ancak çoklu zirvenin gerçekleşebilmesi için temaslar devam ediyor” dedi. “Dörtlü Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa zirvesini mi, yoksa Astana üçlüsü Rusya-Türkiye-İran zirvesini mi kastediyorsunuz” sorusu üzerine Peskov, “Şu anda dörtlü zirve üzerinde çalışılmıyor. İran ile üçlü zirve üzerinde duruluyor” yanıtını verdi.